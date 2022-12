Durante 2023, renovación de contratos disminuirá su costo en Querétaro

Mextli Moreno

Durante el 2022 se reportó un incremento de hasta un mil por ciento respecto a la expedición o renovación de licencias, sin embargo se logró que el próximo año se redujera este monto y quedará en un total de las 7 UMAS, comentó el presidente del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Querétaro, Arturo Hernández Serrano.

Explicó que desde el 2017 al 2021 el costo era de 5 UMAS por expedición o renovación de licencias y 3 UMAS en caso de perderlas. Sin embargo, durante el 2022 el precio llegó hasta las 50.

“Para el 2022 no fuimos convocados como gremio, no se nos preguntó, no nos dijeron nada y de repente llegó la Sombra de Arteaga y encontramos el precio de 50 UMAS para el caso de expedición o renovación y 3 UMAS en caso de pérdida”, manifestó.