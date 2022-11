Presenta la UAQ tres denuncias por daños durante paro

Presenta la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) tres denuncias ante la Fiscalía General, informó la rectora de Teresa García Gasca.

Presenta una denuncia interpuesta por los oficiales de seguridad de la institución desalojados del Centro Universitario por la comunidad estudiantil. Debido a presuntos actos de acoso e intimidación a las y los estudiantes.

“Esas están en la fiscalía, se que espiten tres denuncias en la fiscalía, una por parte de los vigilantes que se sacaron del campus Centro Universitario. Pero que ellos denunciaron situaciones de violencia que ellos vivieron(…)”, detalló la rectora.

Las otras dos denuncias están relacionadas con robos y daño material -más allá de las pintas- sobre todo en las oficinas de rectoría.

“(…)tenemos otra que son justamente lo que se levanto en acta notarial que son los daños inmediatos en las oficinas, es decir todo aquello que no fue iconoclasia que no tuvo una relación con el movimiento estudiantil si no que fue un tema de vandalismo y otras situaciones, eso se denunció “, apuntó.

Así como el robo de un disco duro con información detallada de las actividades administrativas de la rectora, está ultima denuncia se presentó por separado porque se percataron de la situación una semana después de ser entregada la Casa de Estudios.

Presentan pruebas

“Pero lo mas significativo sucedió después del sábado que recibimos las instalaciones, el lunes siguiente, en una de las oficinas se dio cuenta de que no se había detectado antes de que faltan discos duros con información de la universidad. Que esta relacionada con mis informes (…) fue un robo especia en la coordinación de Imagen Institucional”, aseveró, García Gasca.

En ese sentido, comentó que se está haciendo actualmente un recuento y calculo de las perdidas que se suscitaron durante el paro. Sin embargo, destacó que lo obtenido supera las afectaciones. Actualmente las, los y les estudiantes se encuentran sumándose a alguna de las cinco comisiones que se crearon par atender las demandas en materia de violencia de género y están comenzando a trabajar en las siguientes acciones.

“Si es importante, honestamente no te voy a decir que no importa porque claro que importa son recursos. Y la universidad lo que mas busca son recursos pero lo verdaderamente importante es que la comunidad universitaria se sume a todo este trabajo”, informó.

Con información de Miriam Vega