Mitsubishi reafirma el impulso al talento universitario de Querétaro

Mitsubishi, empresa de autos seguirá trabajando con universidades de Querétaro tal y como lo hacía antes de la pandemia, así lo dijo Felipe Rivera, director general de Mitsubishi Electric, en especial en el corredor del bajío, siendo Querétaro, de las entidades donde se registran sus primeros acuerdos de mutua colaboración empresa-academia.

Ejemplificó que tienen 4 años donando en promedio unos 10 millones de pesos en equipamiento de laboratorios tecnológicos de universidades como fue la Universidad Politécnica de Querétaro, una de las primeras en ser receptoras de estos equipos. También se trabaja con la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, para estudios en especialización de Inteligencia Artificial.

Abundó que no se tiene en perspectiva el establecer al 100 por ciento un centro de innovación en sus instalaciones en México, debido a que, a la fecha, las patentes de diversos de sus productos no pueden salir de las instalaciones de Estados Unidos. “Sin embargo, esperamos seguir colaborando con los centros de servicio global para donar equipos en especial a universidades mexicanas que sean afines a la tecnología.

Añadió que tienen convenios con universidades de los Estados de San Luis, Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México y Querétaro.

Expuso que la empresa a nivel global tiene una red global de centros de servicio para atender sus propias instalaciones o sus clientes, como es el caso de la planta de Querétaro que brinda insumos automotrices al continente y al planeta.

Mencionó que Mitsubishi tiene una operación en América con más de 4 mil empleados, generan más de 4 mil millones de dólares en comercio, con presencia en Estados Unidos (sede de sus dos centros de innovación en el continente), Colombia, Chile, México (con oficinas en los Estados de Querétaro, Nuevo León y Ciudad de México).

“Durante la pandemia se vivieron años muy retadores y quienes menos perdió fue dinero, pues se tuvieron diversos perdidas personales y laborales de todos los mexicanos y salimos fortalecidos con crecimientos económicos. Además que la matriz global anunció un alza del 30 por ciento en inversión para la empresa en Latinoamérica, que permitirá contratar empleos, comercialización y otros sectores”, dijo.

Mencionó que con el reacomodo de las cadenas de suministro del planeta es evidente y está en planes que el grupo japonés traerá una nueva instalación a América, pero aún no se sabe si sería México, Canadá o Estados Unidos.

En materia de transformación industrial, compartió que no se puede dar sin un cambio de pensamiento social, aspecto que la empresa busca establecer con una visión de que la industria se modifique al ser uno de los grandes consumidores de energía a nivel mundial.

Abundó que el planeta no puede concebir un crecimiento humano como el actual y se requiere no sólo pensar en mejorar lo que hicieron las generaciones anteriores. Un ejemplo son los millenials que se han desconectado del mundo, pero no saben a dónde ir.

Mitsubishi trabaja en transformación de la manufactura automotriz mundial, con base a diversos ahorros de energía como es el automóvil de hidrógeno. Que podría ser la solución para la contaminación global y bajar en cuatro veces el gasto energético del parque vehicular actual.

Hasta se mejora en el 60 por ciento en ahorro energético al digitalizar sus procesos industriales. Existe una gran variedad de todos los sectores empresariales que apuesta a la nueva tecnología. Todo depende de un aspecto cultural de apostar las nuevas tecnologías como es el uso de la Nube.

Víctor Fuentes, director de Marketing para Latinoamérica, indicó que cada año se invierten 2 billones de dólares e innovación con diversos centros de innovación, en América se tienen dos plazas tecnológicas en Estados Unidos.

Mencionó que se rigen un 95 de sus productos se manufactura en Japón, en Querétaro Se tiene una planta de diversas autopartes y se realizan pruebas de sistemas de entretenimiento para vehículos, igualmente se confeccionan escaleras eléctricas; mientras que los equipos de aire acondicionado se realiza en Mexicali, Baja California.