Jarvis Cocker: relatos de vida a través de los objetos

Gonzalo Flores

Una vida se puede contar desde una caja de cerillos con un pequeño pedazo de jabón viejo dentro de un lado y un pequeñísimo libro de tatuajes del otro.

Una vida se puede contar desde el momento en que alguien decide salir por una ventana para intentar volver a meterse por la ventana de al lado para impresionar a una mujer que le gusta, aunque en ningún momento las cosas salgan como se planeaba y una estrepitosa caída, además de dolorosa, puede cambiar por completo la perspectiva de aquella persona.

La vida de Jarvis Cocker puede contarse desde esos momentos.

A través de la Tabla Periódica de los Elementos de ‘Pop Bueno, Pop Malo’, su más reciente publicación literaria, Jarvis Cocker invita a los lectores por un paseo por sus recuerdos, memorias y experiencias a través de objetos que encontró en un desván. Un lugar que por años recibió y acumuló objetos que han cobrado significado para ser plasmados en el libro de la editorial Sexto Piso.

El músico y escritor británico ofreció a los asistentes al Teatro de la Ciudad, en su conversatorio con Mariana H, un hilarante retrato de algunos momentos de su vida como parte de las actividades del Hay Festival Querétaro 2022.

“Lo que hice fue dilucidar qué cosas iba a mantener o tirar. Y la idea fue observar esos objetos y tratar de saber qué era lo que me estaban contando sobre mí, y terminó siendo una historia de mi vida a través de los objetos”, contó.

Jarvis no perdió la oportunidad de contar sus historias con actuación incluida. A su conversación llegó con una bolsa negra de la que fue tomando y mostrando algunos de los objetos protagonistas del libro.

Así, sacó un libro de apuntes de Ciencias, donde dibujó, en su adolescencia, los primeros trazos de la vestimenta que usaría cuando creara su banda, Pulp. También la caja de cerillos donde guarda un pequeño pedazo de jabón ya que nunca le gustó que la marca cambiara de imagen y conservó la imagen anterior hasta ahora. Del otro lado de la caja, apareció un libro miniatura de tatuajes al que le llevó decenas de intentos en su búsqueda y un sinfín de chicles rancios hasta dar con aquella pequeña joya.

Jarvis Cocker también mostró un programa de mano del servicio funerario del periodista y radiodifusor John R.P Ravenscroft, mejor conocido como John Peel, uno de las influencias más importantes para el músico y a quien en una visita en la ciudad de Shiefield, logró entregarle un cassette demo de los incipientes años de Pulp. Para su sorpresa, dos semanas después, sonó en su programa. “Fue un sueño hecho realidad”, aseguró.

Otro momento de la charla fue su encuentro con Leonard Cohen, otro músico influyente en la carrera de Jarvis, con quién quiso resolver el enigma de cómo hacer canciones.

“No podía dejar que esta oportunidad se me escapara. Y aunque le pregunté sobre la magia de hacer una canción, el me respondió: Jarvis no debes hablar de esto, si interferimos con la mecánica sagrada, vas a poner a un chango a arruinar todo lo que tú y yo hacemos, y nunca vamos a poder escribir una canción”.

Mariana H cuestionó al británico sobre lo que lo ha llevado a crear canciones: “Muchos artistas tienen la superstición de que no saben cómo funciona y tampoco quieren saberlo para no arruinarlo. Yo aún no sé de donde surge una canción, y de cierta forma es algo de lo que me emociona de escribir canciones”, expuso.

La música y los escenarios han permitido conocer una perspectiva de Jarvis Cocker tanto con Pulp como con sus proyectos solistas. Pero la literatura, sus relatos, son el medio para adentrarse en sus historias poco conocidas, y que son significativas para él.

Una hora de plática fue muy poco tiempo y pasó volando. Una hora es muy poco tiempo para adentrarse en una vida, pero Jarvis Cocker y su facilidad para envolver con sus historias y recreaciones de momentos personales, sirvió para conocerlo un poco más allá de su faceta como músico.

Mostrar aquellos objetos a los cientos de asistentes al Teatro de la Ciudad, fue hasta terapéutico de acuerdo con el músico. Para el público, los relatos de Jarvis Cocker se convirtieron en parte de su vida al formar parte de esta experiencia a través de la literatura.