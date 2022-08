Estrella Álvarez

El gobernador Mauricio Kuri González aseguró que es falso que al interior del Partido Acción Nacional (PAN) se estén cerrando filas para promoverlo como candidato a la Presidencia de la República, tras su destape que realizó este martes el líder nacional Marko Cortés, en el marco de la Asamblea de Senadores, sin embargo, no cierra la puerta a buscar una postulación.

“Yo vengo del sector privado y nunca he puesto un techo en mi vida, yo lo que siempre he dicho es que no voy a decirle que no a un desafío pero se también en mi experiencia a mis 53 años, que lo que tengo que hacer es dedicarme a lo que estoy haciendo si es que pretendo que me busquen para otro lado”.