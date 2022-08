Querétaro, de los pilares nacionales en tecnologías sustentables

Juan Carlos Machorro

Diversos expertos en temas ambientales calificaron a Querétaro, Guadalajara, Tijuana, Guanajuato y Mérida, como las urbes pilares en el desarrollo de tecnología mexicana que impulsan la sustentabilidad e impulso económico.

Karla Cedano, presidenta de la Asociación Nacional de Energía Solar, indicó que en dichas entidades se tienen grandes incentivos a la tecnología propia; existe financiamiento para los emprendedores, pero el problema es la vinculación de los actores. “Existe la oferta y demanda en tecnología que no se conocen entre sus actores, realidad que debemos modificar”, dijo.

Las entidades y sus gobiernos impulsan tecnologías en diversos rubros, apreciamos que depende que desarrollo económico e industrial tiene su territorio. Es una situación muy concreta en estos tiempos, dijo.

Enfatizó que existe el talento nacional en tecnología para ser impulsados por las grandes fondos de inversión y las empresas. Se tienen casos de emprendedores que han creado celdas solares, bioenergía, etc., en algunos casos se han ganado hasta premios internacionales. Debe replicarse ese impulso emprendedor.

José Navarro, director general de Tarsus México, indicó que es muy agradable apreciar patentes mexicanas en energía pero se requiere más vinculación del emprendedor con el mundo empresarial. Deben tenerse los apoyos adecuados para que las creaciones sean una realidad. “Vamos bien, pero falta mayor empuje”.

“México se busca transformar en su tecnología para alcanzar sus compromisos ambientales, pero en la actualidad, la federación no ha prestado tanta atención al tema. Al país no le conviene mandar mensajes de no me importan las energías renovables, cuando somos una nación que quiere caminar a ser sustentable. Queremos mejores tecnologías para cumplir nuestros objetivos verdes”, acotó.