Van 17 peatones atropellados en la ciudad de Querétaro

Gonzalo Flores

El Colectivo Zapato Blanco se ha dado a la tarea de concientizar sobre estos 17 casos en la ciudad, colocando zapatos blancos en los lugares donde ocurren los atropellos; para evidenciar la violencia vial que se vive en la entidad.

El pasado 8 de agosto colocaron el zapato blanco número 17, a raíz de que la madrugada del 31 de mayo de 2022, el cuerpo de un hombre quedó tendido sin vida sobre el tercer carril del puente vehicular de la Avenida 5 de Febrero en su intersección con Avenida Constituyentes.

“Sobre el hombre que murió asesinado y el conductor que lo mató no se sabe más, pues el primero fue registrado como persona sin hogar, mientras que el segundo se dio a la fuga”, señaló el colectivo.

Además, estas manifestaciones tienen el objetivo de visibilizar las muertes de peatones en hechos viales.

Derivado de estos hechos, el Colectivo hace un llamado a las autoridades para:

Quite espacio al automóvil

El colectivo Zapato Blanco comenzó su labor el 17 de noviembre de 2021.

Desde entonces suman 17 peatones atropellados en calles de la ciudad de Querétaro.

Asimismo, Paloma Concha, una de las integrantes de este colectivo ciudadano; consideró que los peatones deberían tener la oportunidad de desplazarse caminando por la ciudad, sin embargo, las calles son hostiles para los caminantes y no es posible hacer largos desplazamientos a pie, pues no hay caminos conectados que brinden seguridad.

En cambio, la infraestructura vial continúa creciendo.

“Nosotros como peatones deberíamos de ser capaces de llegar caminando de un extremo de la ciudad a otro de forma segura, pero no es posible por la falta de interconexiones, no hay banquetas o son muy pequeñas y por otro lado tenemos infraestructura vial que promueve el uso de automóviles pues hay puentes, pasos deprimidos y las banquetas no llegan ni siquiera a un metro de ancho”, expuso.