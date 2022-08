Mextli Moreno

“El tema de la no empleabilidad es un tema de herramientas”, comentó la secretaria de la juventud, Virginia Hernández.

Señaló que no se trata de que no estén capacitados, si no más bien contar con herramientas para conseguir un mejor empleo.

La titular de la Sejuve mencionó que el objetivo que tiene la Secretaría es brindarle a los jóvenes mayores oportunidades, dotarlos de herramientas para que puedan conseguir mejores trabajos.

Por ello, desde la Secretaría de la Juventud, la titular mencionó que están brindando cursos y capacitaciones, talleres y diplomados a los jóvenes, principalmente en temas de herramientas computacionales, cursos de inglés.

“Esto con el objetivo de que tengan mayor oportunidad a la hora de emplearse y que cuando lleguen a buscar un empleo, sean un perfil mucho más competitivo”, comentó.

También apuntó que el 29 por ciento de la población ocupada es joven; por lo que están haciendo una colaboración entre diferentes secretarías para que este sea mayor.

Destacó que entre las principales causas que han identificado por las que los jóvenes no se han incorporado a los ambientes laborales es debido a la falta de conocimiento en ciertos rubros, entre ellos el inglés.

“Es por eso que se están dando, gratuitamente, los cursos de inglés en diferentes municipios de diferentes formas, tanto virtual como presencial, en distintos días para que no haya problema alguno”, comentó.

Hasta el momento, en el estado de Querétaro existen un total de 300 jóvenes beneficiados por los cursos de inglés que actualmente ofrece de forma gratuita la Secretaría de la Juventud.

La convocatoria para los cursos de inglés se encuentra abierta; así como los diferentes diplomados que se están realizando en conjunto con la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Nacional Autónoma de México.

Buscan beneficiar a un total de 867 jóvenes con estos diplomados.