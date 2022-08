Estrella Álvarez

Se realizó por segundo día consecutivo el juicio oral en contra del agresor de Athos y Tango, los perritos rescatistas de Cruz Roja que fueron envenenados en el 2021.

La abogada Mónica Huerta, informó que han rendido sus testimoniales diversas personas entre ellas, la víctima indirecta que es el manejador de los perritos, Edgar Martínez; quien aún se encuentra visiblemente afectado por este hecho.

Te podría interesar: Arranca juicio por maltrato animal sobre Athos y Tango

Añadió que llevar un juicio de estos antecedentes a su fase final, el primero a nivel nacional es:

“Mucha responsabilidad, sobre todo sí me siento contenta y satisfecha; pero más allá del trabajo que pudo haber sido y que me reconforta es sentar este precedente para todo lo que viene detrás, para que venga una cultura de sanción y que no existan tantos casos de maltrato animal”.