Observatorio-Ciudadano-de-Movilidad-pide-transporte-colectivo-de-alta-eficiencia

Gonzalo Flores

Sergio Olvera León, vocero del organismo, mediante un comunicado, destacó que cinco años es un tiempo suficiente para “evaluar e implementar un esquema que deje de ver el transporte con una visión empresarial y, en un necesario cambio de paradigma, se advierta como un servicio fundamental para el bienestar colectivo, una inversión de altísimo impacto social”.

Olvera León agregó que si se invertirán 5 mil millones en una avenida de 5 kilómetros; ¿por qué no hacer una inversión similar que beneficie a muchas más personas que los 110 mil vehículos que a diario atraviesan 5 de Febrero?

“Confiamos en la altura de miras y sobre todo, en la valentía en las decisiones próximas y futuras para en este tema. Al siguiente nivel, se llega en un transporte eficiente y sustentable, no en automóvil”, resaltó.

“Plazo formal porque hemos atestiguado que la empresa QroBus, no puede o no quiere cumplir la promesa de mejora, mínima en realidad (apenas unas cuantas unidades más; incremento marginal en apenas 15 rutas). En ambos casos, son las personas usuarias quienes lo padecen a diario, personas a quien se les arrebata fatalmente lo más valioso que tenemos: el tiempo. Las largas esperas no serán compensadas nunca”, mencionó.