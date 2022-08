Con un presupuesto de 4.2 mdp Gobierno de Querétaro rehabilita museos

Miriam Vega

Actualmente el estado se encuentra interviniendo: siete inmuebles, entre museos y centros culturales, dentro de la entidad.

Para ello se ha invertido un presupuesto de 4.2 millones de pesos, detalló, de recurso estatal y federal, informó la secretaria de Cultura del Estado de Querétaro; Marcela Hebert Pesquera.

La titular de la dependencia señaló que algunos de los inmuebles en proceso de rescate y rehabilitación no habían recibido atención desde hacía varios años; como lo es Santa Rosa de Viterbo, donde el Centro de las Artes (CEART) no había recibido este tipo de mantenimiento en once años.

En cambio; otros deben su deterioro a efectos de las fuertes lluvias del año pasado, así como la infiltración de humedad a recintos ubicados en la delegación Centro Histórico; donde se concentran la mayor parte de estos recintos:

“También con la lluvia del año pasado tuvimos algunas afectaciones por ejemplo en el Museo de la Ciudad en el foro en la parte de lo que es el drenaje y estamos haciendo adaptaciones para que no se inunde y no afecte a los artistas”, reiteró la funcionaria.

Entre los espacios intervenidos destacan el Museo Histórico de la Sierra Gorda, el Museo de Arte Contemporáneo, La Casa del Faldón, El Museo de la Restauración, Museo de Arte de Querétaro y el Jardín del Arte. Asimismo la dependencia está realizando un cambio en la duela del quiosco del Jardín Zenea.

El objetivo de estos trabajos continuos es el de ofrecer a los ciudadanos y visitantes espacios idóneos y atractivos. En ese sentido, adelantó que estarán buscando participar en alguna convocatoria federal para obtener mayor presupuesto y así emprender más acciones.