Policía Estatal refuerza presencia en Huimilpan

El gobernador Mauricio Kuri González informó que dio la orden a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para que la Policía Estatal reforzara su presencia en Huimilpan.

La orden del gobernador de Querétaro tiene el propósito de apoyar al alcalde Juan Guzmán Cabrera en un evento público.

Asimismo, mencionó que el presidente municipal no solicitó el apoyo, sin embargo, el mandatario estatal tuvo la iniciativa luego de que ayer; un grupo de manifestantes amarraran al secretario de Gobierno de Huimilpan, Alberto Nava Cruz.

Las personas que participaron en la marcha solicitaron la presentación de los policías municipales, quienes presuntamente tienen responsabilidad en la muerte de Daniel Franco.

“Independientemente de que el ayuntamiento de Huimilpan no ha pedido ayuda de forma formal, instruí al secretario de Seguridad para que vaya y haga un planteamiento para que pueda ir a ayudar a este municipio. Es importante lo que está haciendo el alcalde para respetar la ley. […] Mandamos a apoyar a la policía de allá, sobre todo ahorita que tiene un evento el presidente municipal con estas personas”.

En este sentido, el gobernador recalcó que; si bien la ciudadanía tiene el derecho de manifestarse ante una injusticia, no pueden pedir “que se aclare un crimen con otro crimen”.

“Decirle a la gente que se vale manifestarse, pero que el artículo 21 constitucional es que no se vale (hacer justicia) por su por su propia cuenta; no puedes buscar que se esclarezca un crimen haciendo otro crimen. Le apostamos a la institucionalidad, no le apostamos al uso de la fuerza”.