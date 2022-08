Se recupera el basquetbol en México: Iván Torres

Iván Torres/Rotaciones

Hace décadas, una persona de la que no quisiera recordar su nombre, pero en el estricto sentido periodístico de reseñar para darle contexto a la información, hace muchos años, el basquetbol mexicano tuvo como presidente de federación a Jorge Toussaint, de esos directivos que llegaron para subirse al puesto y hacer trizas los proyectos deportivos de esta disciplina. Simplemente no hizo nada, al contrario, las buenas intenciones las maniató, los buenos proyectos los evitó, tomó el poder para secuestrar el deporte y evidentemente no hubo ningún progreso, sólo su beneficio económico; quiero pensar que si lo logró es porque tuvo las condiciones jurídicas y permisibles para hacerlo, y quienes alguna vez estuvieron al frente del deporte nacional jamás le entraron al tema durante 30 años mínimo.

Hace 20 años la Liga Nacional de Baloncesto Profesional se aventuró a realizar las cosas por su cuenta y hoy tiene un panorama visionario con resultados tangibles, presentes y a futuro. La virtud de esta liga fue buscar como sí impulsar el deporte ráfaga, a través del tiempo ha logrado consolidarse pero desde hace 5 años, el crecimiento de la misma tiene otra dimensión. Han priorizado el espectáculo, traer a buenos jugadores extranjeros, se trabaja por fomentar el talento mexicano, en algunos casos, México-americano, en virtud de ver un buen espectáculo, simplemente está resurgiendo entre las cenizas como el ave fénix.

El claro ejemplo es que hoy en día, la selección mexicano está logrando triunfos importantes de cara al Mundial de Basquetbol que será en el 2023. Paso a paso, ya tiene una estructura definida con el entrenador Omar Quintero (mexicano), quien a su vez tiene muy claro que los “Once Guerreros” se terminaron y hay que buscar una nueva generación de jugadores. Así es como se ha conformado la selección sub 17, sub 20 con competencia internacional dentro del circuito FIBA de cada categoría.

Ya debutó en la mayor a 11 jóvenes promesas y el próximo compromiso, en la ventana ante Colombia y Brasil tendrá en sus filas al campeón con Golden State, Juan Toscano. Hasta eso se ha logrado, que los jugadores quieran venir a jugar por nuestro país, eso no pasaba. Hay un proyecto importante, platicaremos más a fondo en este espacio, pendientes.