Evidencian inoperancia y desinterés de concesionaria en mejora de transporte público en Querétaro

Para la Coalición Ciudadana por la Movilidad Sostenible de Querétaro (Coalición QM21), el incumplimiento de Móvil Qrobus en la mejora de servicio de transporte público, reconocido por el propio gobernador Mauricio Kuri y el director del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Cuanalo, en dos de tres meses que se le otorgó de plazo a la concesionaria para dar resultados, “ha perdido dos de tres sets, y no hay forma de darle vuelta al marcador”, afirmó la vocera del organismo, Mariana Covarrubias.

Como coalición ciudadana, consideran que esta falta de resultados no debe tomarse como que han gastado dos de tres oportunidades y que les resta una, pues “no tenemos motivos para confiar en la concesionaria, desde antes había desconfianza pero ahora esta evaluación muestra su falta de solvencia moral. Depositar confianza, recursos o responsabilidades a un ente insolvente, es condenarnos a más fracasos”.

Junto a Juan Carlos Bravo y Walter López, integrantes de la Coalición, Mariana Covarrubias resaltó que el programa de mejora fue un acuerdo al que se comprometieron tanto el IQT como la concesionaria del servicio.

“No cumplir, manifiesta que no tienen las capacidades administrativas para controlar su desempeño o que no les importó hacerlo. Sea una u otra la causa, no es el operador que le sirve a Querétaro. La evaluación del servicio debe considerar, además de los indicadores monitoreados, variables cualitativas como las quejas y testimoniales de personas usuarias y no pueden quedarse al margen de la evaluación los siniestros viales que son rutina en las operaciones de Móvil Qrobus como colisiones entre unidades, contra autos estacionados, carros de tamales, choques contra postes, guarniciones o escuelas”, agregó.