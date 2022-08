Municipio de Querétaro crea padrón de empresas turísticas y lanza sello de garantía

Miriam Vega

El gobierno municipal de Querétaro está llevando a cabo un trabajo de compilación de información para elaborar un padrón con los prestadores de servicios turísticos de la capital, con el objetivo de evitar que se susciten fraudes o estafas.

Alejandra Iturbe Rosas, secretaria de Turismo, dio a conocer que actualmente ya está en elaboración esté padrón; además, mediante mesas de trabajo con representantes del sector se están explorando las opciones para darlo a conocer a la ciudadanía.

Sobre todo considerando que la mayoría de los incidentes que se han suscitado son a través de páginas de internet apócrifas.

“(…) Trabajamos mucho con ellos y las asociaciones en general, ellos nos comentan que en internet se ofrecen servicios de empresas que no están consolidadas y que no son serias, lo que buscamos es hacer un trabajo para promover que la gente use el servicio de las empresas que por lo menos están asociadas” explicó la funcionaria.