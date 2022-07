Encabeza Mauricio Kuri la Feria de Paz y Desarme Voluntario

El gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó en Santa Rosa Jáuregui, la Feria de Paz y Desarme Voluntario 2022.

El mandatario estatal aseguró que desde el estado se trabaja para brindar seguridad a las y los queretanos; que la paz no es la ausencia de la guerra, sino vivir sin miedo.

“La seguridad es tan, pero tan importante, que no se la podemos dejar solo al gobierno, el gobierno sólo no puede, los ciudadanos solos no pueden, es un trabajo en común, por eso celebro y festejo que hagamos este tipo de obras para poder hacer los desarmes voluntarios, para poder tener un lugar de más paz, más seguridad para nuestros hijos, para nuestras niñas y por supuesto para las familias de Querétaro”, manifestó.