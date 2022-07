COVID-19, principal causa de muerte entre queretanos

Juan Carlos Machorro

En 2021, la COVID-19 fue la primera causa de muerte en Querétaro, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La dependencia informó que Querétaro registró 18 mil 596 fallecimientos, de los cuales 4 mil 576 fueron por COVID-19. Las muertes por coronavirus fueron equivalentes a 19 decesos por cada 10 mil habitantes.

La estadística señala que la Ciudad de México registró la tasa de defunciones (por cada 10 mil habitantes) más alta a causa de la COVID, con 33 muertes. Seguido del estado de Morelos, con 28. Baja California Sur, con 24. Estado de México, con 23. Colima, con 20 y Puebla, Jalisco y Querétaro con tasa de 19.

A nivel nacional, la principal causa de muerte fueron las enfermedades del corazón. Mientras que en la entidad queretana se reporta que la COVID-19 fue la principal causa en hombres y la segunda más común en mujeres. En féminas, las afectaciones más comunes fueron las enfermedades cardiacas.

En el país, del total de las defunciones (por cualquier causa) en 2021, se registró una tasa de 86 por cada 10 mil habitantes. La entidad con la tasa más alta fue Ciudad de México con 137 y la de menor, Quintana Roo, con 59. Querétaro tuvo una tasa de 78 fallecimientos, ubicándose como la 21 entidad en porcentaje de decesos en general.

Las tres principales causas de muerte a nivel nacional fueron: enfermedades del corazón, COVID-19 y diabetes mellitus. En hombres, los homicidios representaron la sexta causa. Respecto a las defunciones por enfermedades y problemas relacionados con la salud, en 2021 se registraron un millón 32 mil 408 casos.

DATOS A NIVEL NACIONAL

El Inegi detalla que, de acuerdo a los resultados preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas correspondientes a 2021 (números finales por difundir en octubre del 2022), la Secretaría de Salud federal clasifica las defunciones en cuatro grupos: maternas, muertes de menores de cinco años, agresiones (presuntos homicidios) y las provocadas por causas sujetas a vigilancia epidemiológica (incluyen las que causó la COVID-19).

Se detalla que la Secretaría de Salud continúa con los procesos de búsqueda intencionada tanto de muertes maternas como de defunciones por causas sujetas a vigilancia epidemiológica.

El Inegi informa que de las un millón 117 mil 167 defunciones registradas durante 2021, 57.6 por ciento correspondió a hombres, 42.3 por ciento a mujeres. En 734 casos no se especificó el sexo de la persona.

Se informó que el 47.5 por ciento (530 mil 131) de las muertes registradas tuvieron lugar en el hogar y 42.0 por ciento (469 mil 542) en hospitales públicos y privados.

Con respecto a la atención médica proporcionada a las personas fallecidas, 81.5 por ciento (910 mil 393) la recibió, 12.2 por ciento (136 mil 794) no la tuvo y 6.3 por ciento (69 mil 980) de los casos no especificó si la recibió o no.

