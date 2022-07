40 por ciento de los queretanos se encuentra en la informalidad

Mextli Moreno

Agregó que este porcentaje de la población no cuenta con prestaciones ni seguridad social.

“Querétaro tiene el 60 por ciento del mercado en la parte formal y el otro 40 por ciento que esta en la informalidad, esta sufriendo porque no tiene acceso a la vivienda, no tiene acceso a créditos no tiene acceso a la seguridad social”, mencionó.