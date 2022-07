Otorgan becas para prevenir adicciones en las infancias en Querétaro

Miriam Vega

El Centro de Integración Juvenil (CIJ) Regional Querétaro celebró el vínculo con el sector empresarial para trabajar en la prevención de adicciones entre las infancias y las juventudes.

Esto, a través de la recepción de becas otorgadas por el empresario Manuel Urquiza destinadas a prevenir adicciones.

“Se trata de ayudar a los jóvenes desde los seis años, darles becas y de detectar a tiempo que no caigan en ningún tipo de adicción […] me hicieron una invitación especial para dar algunas becas y apoyar a que no caigan en las adicciones”, expresó el empresario.