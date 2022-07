SCT solicita fideicomiso de 120 mdp al municipio de Querétaro para otorgar tramo urbano de la 57

Miriam Vega

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) solicitó al municipio de Querétaro un fideicomiso de 120 millones de pesos, para el mantenimiento del tramo urbano de la carretera 57 que se busca municipalizar.

Por su parte, desde el ayuntamiento se ha realizado la propuesta de que esté se componga de un monto de entre 30 y 40 millones de pesos. Esto para que el monto entre en el presupuesto municipal anual.

El edil comentó la intervención del gobernador, Mauricio Kuri, con una solicitud al mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, será positiva para lograr la transición y municipalización del tramo.

Este comprende “desde el estadio La Corregidora hasta la salida a Celaya”.

El alcalde recordó que el objetivo de la solicitud es la de poder aplicar el reglamento de transito municipal a esté tramo urbano. Esto para limitar el paso de transporte pesado y turístico itinerante durante las horas pico.

“El hecho de que se pueda tener en orden municipal, para que solamente pueda transitar el tránsito local. Los autobuses de largo itinerario no circulan por este tramo de nuestro municipio de 11 pm a 6 am y a los de tránsito local; no circulan de las 7 a las 9 am, cuando se da el mayor flujo de tránsito”, concluyó Nava.