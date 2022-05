Trabajadores de la salud en Querétaro exigen insumos y seguridad laboral

más importante de todos los sindicatos” durante la conmemoración del Día del Trabajo.

Gonzalo Flores

La secretaria general del Sindicato de Salud de Querétaro, Silvia Rivera Hernández, consideró necesario que se mejore la seguridad y las condiciones laborales de los trabajadores del sector salud en la entidad, durante el desayuno para conmemorar el Día del Trabajo con autoridades estatales.

La dirigente resaltó que este sector en particular, ha sido primordial durante los dos años de pandemia por COVID, pero han sufrido agresiones tanto en sus casas como en sus lugares de trabajo.

Además, mencionó como urgente que se cumpla con el abasto de insumos que requieren para la atención médica tanto de pacientes como de familiares.

“A veces, a mis compañeros los rebasa el hecho de no poderles dar una respuesta, aunado a eso que contamos con algunos directivos que no hacen su trabajo como lo tiene que hacer. Siempre dije, no voy a ser comparsa de ningún gobierno, voy a reconocer lo bueno, como hoy lo estoy haciendo, pero podemos crecer más, podemos avanzar más. Le pido, que hoy, en esos centros de salud dónde hay focos rojos, mis compañeros, de verdad, cuenten con una seguridad”, fue su llamado al gobernador Mauricio Kuri.