Se mantiene seguimiento al caso de Yuriko: Kuri González

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, declaró que el rápido actuar de la policía ante el caso de Yuriko Guillén demostró que no se permitirá que quede impune ninguna agresión que se realice en el estado.

Remarcó que existe compromiso desde su administración para dar todos los recursos que la Fiscalía requiera, para que realice el trabajo que le corresponde a favor de la tranquilidad en el estado.

“El trabajo lo hacen los agentes y, por supuesto, el señor fiscal. No vamos a decir que no va a haber eventos, sería irresponsable de mi parte hacerlo, pero en caso de que los haya, ir con todo y todo el peso de la ley para esta persona, que desgraciadamente, no debería de estar en las calles”, declaró.