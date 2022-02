Está mal informado Antony Blinken, responde AMLO

Ray Méndez

Ante las declaraciones del Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien aseguró que los asesinatos y amenazas a periodistas en México son preocupantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el funcionario estadounidense “está mal informado porque de lo contrario estaría actuando de mala fe”.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario explicó que desde luego es “muy lamentable” que haya asesinatos de periodistas, sin embargo lo que Blinken sostiene es totalmente falso ya que en todos los casos de agresiones se está actuando.

“Si el jefe del departamento de Estado de EU interviene pues yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación, porque no hay crímenes de Estado; y si es muy lamentable que pierdan la vida los periodistas por distintas causas que además estamos atendiendo, pero en EU los Gobiernos tienen esa mala costumbre de que son candil de la calle y oscuridad de la casa”, apuntó.