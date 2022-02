‘Desarrollo del estado, una tarea colectiva’

Gonzalo Flores

La presidenta de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (Fecapeq), Viridiana Nava Rodríguez, consideró que la construcción del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 es un parteaguas en la forma construir en conjunto gobierno y sociedad “el mejor estado de la República”.

Consideró positiva la visión a largo plazo que se integra, que además de atender los temas urgentes, dijo, el documento busca sentar las bases de una sociedad moderna que sea incluyente, sostenible y sustentable en aras de reducir las brechas económicas y sociales en la entidad.

En su apartado número 4, el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 detalla que elevar a Querétaro al siguiente nivel, “significa incrementar el nivel institucional y de servicios a partir de una administración pública eficiente, suficiente y transparente, así como conformar una administración con una clara dirección social, que respete los derechos humanos y que reconozca la integridad y la identidad de todas y cada una de las personas que habitan el territorio estatal.

“Un gobierno que respete y aplique la ley. A partir de ahí, se convocará a la unidad de las y los queretanos para tener una sociedad abierta a la innovación y al conocimiento, que aspire a un porvenir superior. (…) Se trata de esforzarnos y elevar nuestros estándares personales al siguiente nivel. La convocatoria es para todas y todos los ciudadanos. Avanzar juntos implica un trabajo colectivo y colaborativo en el que nadie se queda atrás”.

Nava Rodríguez agregó que actualmente “las adversidades que nos ha traído la pandemia nos deben de llevar a pensar más en la colectividad y menos en los egoísmos.

“No son casualidad los logros que hemos alcanzado en los últimos años, pero no podemos quedarnos en la zona de confort, pues los retos de nuestro mundo actual nos exigen innovar y replantear las formas, de manera que eleven la calidad de vida de las y los queretanos y el Plan Estatal de Desarrollo es una muestra de ello”, afirmó.

El presidente del Colegio de Ingenieros del Estado de Querétaro, Sergio Camacho Hurtado, resaltó que el Plan marca un hito en materia de planeación así como la propia creación de la Secretaría de Participación Ciudadana.

“Querétaro tiene muchos años de ser un centro de atracción, el crecimiento urbano ha sido desmesurado y esto entre otras cosas se ha dado por la calidad de vida, por las oportunidades de empleo y económicas, un crecimiento que rebasa los planes, entonces los planes deben irse actualizando, por lo que esperamos un trabajo transversal en torno al desarrollo urbano, económico y social”, opinó.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Querétaro, Jorge Camacho Ortega, destacó la importancia de que el estado cuente con un plan ejemplar.

“Este plan es el equivalente a los planes estratégicos que desarrollamos permanentemente en las empresas y que son determinantes para lograr crecimiento, rentabilidad y bienestar para todos los involucrados. Así, este Plan establece los objetivos y estrategias que todos, tanto gobierno como sociedad, debemos lograr para mejorar los niveles de bienestar de los que vivimos en Querétaro”.

Agregó que “ya no podemos ser esos ciudadanos que se quejan de todo lo que no le gusta de su país y no hacen nada para que cambie. Es momento de que hablemos en primera persona y pasemos de la queja a la acción. Es momento de trabajar conjuntamente con todos los gobiernos estatal y municipales para que los beneficios que busca este Plan se hagan realidad”.

Fabián Camacho Arredondo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Querétaro, aseguró que contar con una buena planificación sirve para enfrentar de mejor forma los desafíos del estado.

“Es importante siempre trazar un ruta de guía sobre la cual ir trabajando y particularmente lo que identificamos en el sector de desarrollo económico, que es uno de los ejes importantes, es que al menos un elemento valioso es el de la apertura a la participación ciudadana”, expresó.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Querétaro, Óscar Hale Palacios, resaltó la apertura y sensibilidad que se ha dado desde la administración estatal para tomar en cuenta todas las perspectivas en el plan.

“Queremos que sea un plan aplicable, nosotros estaremos vigilando que se cumpla, pero lo importante es que sea moldeable para que pueda atender las observaciones y necesidades que requiere la ciudadanía en su día a día, con situaciones como sucedió en el sexenio pasado, cuando nadie se imaginaba una pandemia”.

Destacó que será importante que con el plan se prioricen rubros como la movilidad y la seguridad, elementos que no solo tienen impacto en las familias queretanas sino que dijo, son factores para la atracción de más inversionistas a la entidad.