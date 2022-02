Rocío Alvarado, presidenta de la Fecopse, señaló que los tianguis en Querétaro pierden clientela a raíz de la pandemia por Covid-19.

Especificó que durante el mes de enero la clientela se redujo, pues las personas ya sólo acuden a comprar lo necesario, ya no salen a los tianguis a distraerse.

“Ahorita en enero con la cuesta de enero, y las que van van a comprar y se regresan los tianguis no están para ir a pasear, estamos para cuidarnos y debemos ser responsables”, destacó la presidenta.

Asimismo solicitó a los visitantes a mantener los cuidados, pues se pone en riesgo el trabajo de los comerciantes, quienes dependen completamente de sus ventas.

“Si le sumamos el saber que la gente se está cuidando, no dejen de cuidarnos porque de eso depende nuestras familias”, pidió Alvarado.

Por último detalló que se ha platicado con el gobierno del estado sobre un nuevo confinamiento, cosa que ella no recomienda pues afectará a las personas que venden en los tianguis de Querétaro.

“Lo hemos puesto en las mesas de trabajo, no ayuda en nada el recorte de horarios, la gente sale porque sale, y eso abonaría al no crecimiento, a la reactivación económica. Las autoridades nos ha dicho que a la persona que no esté cumpliendo se le va a descansar”, enfatizó la responsable de Fecopse.