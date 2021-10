Marittza Navarro

El Instituto Mexicano de Oftalmología (IMO) lanzó la campaña ‘Va por 100’, que tiene la meta de realizar más de un centenar de cirugías gratuitas de cataratas, una de las principales causas de ceguera y debilidad visual en el mundo.

El doctor Van Charles Lansingh, director de Investigación del IMO IAP (institución de asistencia privada), explicó que la organización está dedicada a la atención de personas de escasos recursos.

“Esta campaña está tratando de financiar 100 cataratas por 100 días, tratando de llamar la atención para que la comunidad pueda hacer algo por sus conciudadanos y tratar de ayudar a esas personas pobres”, indicó el director.

Las estadísticas del IMO indican que el 82 por ciento de los pacientes —con base en los estudios socioeconómicos que aplican— son pobres o muy pobres y que no pueden solventar los gastos de una atención médica.

Sin embargo, el sentido de ética y responsabilidad social es el motor del IMO. “Si les pedimos que paguen una cirugía de cataratas a precio normal, son unos 10 mil pesos y muchos de ellos no pueden pagar absolutamente nada, 12 por ciento no pagan nada y no los dejamos de atender porque moral y éticamente no sería opción”, indicó el director.

El complejo médico está ubicado en Circuito Exterior Estadio Corregidora s/n en la colonia Cimatario; cuenta, además, con dos centros de atención en San Juan del Río y Jalpan de Serra.

Para poder llegar a más pacientes, el director de Investigación llamó a la población en general, empresarios y entes gubernamentales a que se sumen con donativos, para poder llegar a más personas que requieren atención médica. El pago por la atención es con base en un estudio socioeconómico, de manera que hay quienes no pagan nada.

“Tratamos de apoyarnos en la industria, ciudadanía, fundaciones, en el Gobierno para atender a más pacientes. Calculamos que haremos, este año, más de 4 mil cirugías de todo tipo; la mayoría de ellas, restauradoras de visión. Aunque somos IAP, tampoco somos institución con fines de quiebra”.

El 14 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Visión, que tiene por objetivo atender los malestares que causan la ceguera o debilidad visual y que son prevenibles si se atienden con oportunidad.

En Querétaro, se estima que 19 mil personas requieren una cirugía de cataratas, que se traduce en 38 mil operaciones al contar cada ojo de los pacientes.