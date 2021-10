Los Blanchet

Todos creemos vivir con los pies en la tierra, plantados en la realidad. Creemos conocerla e incluso dominarla. Apostamos a que nuestra percepción de la realidad es más importante que la realidad misma, y que con ella la modificamos, la alteramos, la cambiamos a placer. Que por nuestra trayectoria académica o laboral, tenemos la última palabra respecto a este o aquel aspecto de la realidad, y que quien difiera de nuestra opinión es un necio ignorante.

Recuerdo cuando, en mi infancia, (sí, sí, hace muchos años, pues), ‘algune amiguite’ (para estar a tono con estos tiempos) discutía con sobrada suficiencia acerca de cierto tema o fenómeno en particular como, por ejemplo, los fantasmas o los platillos voladores: “Eso no existe. Mi papá dice que no existe y por eso no existe, punto”, y así, la familia, amigos y agregados de la misma tomaban esa afirmación como indiscutible. Claro, eran los tiempos en los que el padre, macho alfa lomo plateado, mandaba en la casa; después, a finales del siglo, fue la esposa y actualmente son los vástagos ‘millennials’ quienes deciden en el hogar.

En esos entonces, poco se hablaba del alto costo a pagar cuando se ‘vive’ fuera de la realidad, por desconocerla o por ignorarla olímpicamente. Yo, al igual que cualquiera que comienza a jilotear en este mundo, he pagado el alto precio de suponer cosas y situaciones, en la perezosa o arrogante actitud de no informarme e investigar lo que verdaderamente ES, y haber actuado con base en lo que supuse que era, con resultados desastrosos. El ancestral tema pareciera ser algo básico, de primaria y ya dominado por todos los integrantes de esta ‘moderna’ sociedad del siglo XXI, y que no tendría por qué discutirse a estas alturas. En lugar de ello, en los últimos años se ha reavivado el debate como consecuencia del auge reciente de las realidades/verdades alternativas enarboladas por no pocos gobernantes en América.

A estas alturas, todos deberíamos conocer las características básicas de la realidad, a saber:

La realidad es TODO y lo ÚNICO que existe. Aquello que no forma parte de la realidad queda en el campo de las percepciones, las suposiciones, las ilusiones y los sueños, cambiantes y manipulables reflejos mentales que por sí mismos no transforman un ápice de la realidad, a menos que sean motor y origen de una acción encaminada a hacerlo, para mejorarla o empeorarla. Por lo anterior, la realidad es inescapable y, además, demoledora, aunque se tengan otros datos y a pesar de que hay varias teorías acerca de su naturaleza: que es holográfica y, por tanto, producto de una programación lineal de unos y ceros; que está construida a base de microcuerdas de energía que vibran en diferentes formas y frecuencias; que es una construcción fractal o que es una simulación dentro de alguna suerte de supercomputadora o de la mente del Creador. Independientemente de los ladrillos con los que esté construida, la realidad tiene un comportamiento constante, consistente y predecible en sus leyes, sus fuerzas y sus manifestaciones básicas. Si te cae un tráiler encima, tú y tu auto quedarán demolidos sí o sí, como tradicionalmente se constata en la carretera 57 y la Cuesta China.

La realidad es una sola. No existe cosa como ‘tu realidad y la mía’. Más bien existimos cada quien en una parcela que forma parte de la misma realidad universal, es decir, lo que ocurra en el otro lado del universo es parte de una sola realidad. Tampoco existe una multiplicidad de realidades, en las que, por ejemplo, unos tengamos como presidente a AMLO y otras en la que se tenga a Anaya o al ‘Bronco’, (pero si nos prestan a Trudeau, no estaría mal, aunque sea para que las señoras se den un taco de ojo), a pesar de la abundancia de propuestas de los físicos teóricos acerca de la multiplicidad de universos, que continúan sin comprobarse. Para entendernos, si la joven salió embarazada, solo hay un padre, aunque haya una diversidad de hipótesis sobre quién la preñó.

La realidad no es elástica ni acomodaticia. Es lo que es, independientemente de nuestra percepción, aunque hay quienes son capaces de alterar y distorsionar, a conveniencia, la percepción de los demás acerca de ella, habilidad explotada intensiva y ancestralmente de manera exitosa por todo tipo de gobernantes para mantener adormilada a la masa y para permanecer en el poder.

No obstante, hay estilos para hacerlo: desde aquel que convence con argumentos articulados y estructurados –pero parcialmente ciertos o francamente falsos– hasta el que martillea con choros primitivos y estilo rupestre; desde aquel que casi convence de que México entraba al primer mundo, hasta el que asegura que la corrupción ya se acabó.

Por otro lado, debemos saber que es imposible conocer la realidad en su totalidad. Los economistas siempre han sabido que la información perfecta y completa no existe, por lo que en el mundo real se toman decisiones con la que se tiene, que es mejor que recurrir a la fe y la esperanza.

La realidad es el piso común que nos conecta a todos a pesar de nuestras convicciones e ideologías diversas. Evadirla es mal negocio.

Asesinos ‘cereales’

En otros temas, le comentamos que ni en nuestros más locos sueños nos imaginamos avecindarnos en el lugar donde la empresa que nos alimentó desde nuestra niñez estuviera arraigada y fuera todo un ícono y punto de referencia: atrás de la Kellogg´s, pasando la Kellogg´s, etcétera, aunque muchos le siguen diciendo “keloks”, “kelots” o “kelops”, situación que causa algo de desconcierto a quienes tienen Harmon Hall “pronuncieichon”.

Gracias a las Zucaritas del Tigre Toño, a los Choco Krispis de Melvin, los Corn Flakes del Gallito y los Fruti Lupis del Tucán –a quienes, por cierto, el Gobierno mexicano prohibió su aparición en las cajas. Qué ganas de traumar nuestra infancia–, nosotros crecimos sanos y fuertes, gracias a sus nutrimentos y a que nuestras madres todas las mañanas nos decían: acábate el “confléis”, sin importar el contenido gráfico de la cajita.

El caso es que el gobernador Mauricio Kuri, junto con el alcalde Luis Bernardo Nava, se reunieron esta semana con los altos directivos de la empresa para la inauguración de su nuevo centro de distribución La Corregidora, en donde se destacó el compromiso que tiene la empresa con Querétaro en la inversión, la economía local y la generación de empleos. Al gobernador y al alcalde se les veía contentos (nos imaginamos que ellos también consumieron el cereal en su infancia), y en especial a Luis Nava, probablemente por la reciente publicación del ‘ranking’ de desempeño entre los alcaldes nacionales por la empresa C&E Research, en el que él aparece en primer lugar. Pero lo más importante es que Kerétaro, perdón, Querétaro, sigue siendo atractivo confiable para las inversiones de los más diversos ramos.

Le invitamos a mirarnos por la TV en La KJeta hoy a las 9:00 pm por RTQ, Canal 10, y le recordamos que tenemos una cita… para echarnos otro caldito.

Facebook: @LaKJetaTV

Instagram: la.blanchet