Redacción/Quadratín

Rocío Peniche Vera, delegada de la delegación de Bienestar en Querétaro, urgió a la población a estar tranquila y cierta de que todos los que viven en la entidad serán contemplados dentro del esquema de vacunación.

Expuso que, al término de las campañas, se establecerán módulos fijos para que acudan quienes, en su momento, no se vacunaron por cualquier motivo. Hay interés de recibir la primera dosis de quienes no acudieron a la campaña que le correspondía, lo cual es positivo, pues ayuda para el combate de la COVID-19.

No se les puede atender en las campañas que hoy en día se generaron para administrar segundas dosis, toda vez que no habrá garantía de que se les podrá ofrecer el refuerzo con la misma marca, de ahí que no se les atenderá en las campañas vigentes. Apuntó que a la semana que concluyó, el avance de vacunación era de 92 por ciento de primera dosis y 50 por ciento de segunda dosis.

“Vamos a tener un módulo para rezagos en cada región, de manera estratégica, para poder atender esta demanda que sigue habiendo”, remarcó Peniche Vera.