Khalid Osorio

Acelerar el proceso de vacunación de menores de edad no es conveniente, como lo han planteado algunas fuerzas políticas de la entidad, señaló la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca.

La vacuna aprobada para menores de edad a nivel mundial y por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios es la fabricada por Pfizer.

“Es anticiparse a una situación que va a suceder, va a haber vacuna para todos pero tenemos que privilegiar la seguridad y la salud. Las vacunas tienen que estar aprobadas para los grupos de edad de acuerdo a la exigencia de las pruebas biológicas. No podemos extrapolar los resultados que tenemos a otro grupo de edad, sobretodo siendo niños que tienen situaciones biológicas y metabólicas distintas”, expresó Teresa García.

La rectora dijo que no hay suficiente vacuna de esta empresa en el país por lo que buscar amparos para la aplicación de la vacuna a menores sería acelerar el proceso de vacunación, que dijo, tiene que llegar.

“Yo soy de la idea que hay que esperar a tener la aprobación por parte de los organismos reguladores. Recordemos que no tenemos disponibilidad de vacunas de la que nosotros queramos, Pfizer ya aprobó para niños en otros países, pero en México hay muy poca vacuna Pfizer, no podemos estar anticipándonos porque no todas las vacunas están aprobadas para ciertos grupos de edad”, dijo la rectora de la UAQ.