Khalid Osorio

En Querétaro, de manera extraoficial se tiene registro de al menos 20 menores de edad que ya recibieron la vacuna contra la COVID-19 a través de amparos que obligaron a la autoridad a aplicar el biológico.

La diputada local Ana Paola López Birlain dijo que apoyó la integración de amparos en seis casos donde niños con alguna comorbilidad recibieron el aval para ser vacunados.

De acuerdo con lo expresado por la legisladora, las autoridades federales no contemplaron vacunar a los menores de edad que no cuentan con comorbilidades.

“Esto no puede ser un derecho de unos cuantos, esto tiene que ser un derecho para todas y todos nuestros niños. En esta Administración federal no se contempló la vacuna para los menores debido a que decían que no era una población en riesgo”, comentó la legisladora.

La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios aprobó el 24 de junio la aplicación de la vacuna Pfizer a menores de ddad, del rango de 12 a 17 años.

El 1 de octubre, el Gobierno federal abrió la convocatoria para que los menores de edad con algún padecimiento iniciaran el registro para obtener la vacuna. Sin embargo, Ana Paola López mencionó que se dejaron fuera algunas enfermedades y dijo que está en duda la capacidad logística para aplicar un millón 500 mil vacunas a este grupo de edad.

“La realidad con la lista de comorbilidades que tenemos es que no existen datos precisos de cuántos son. De acuerdo con varios pediatras y especialistas que revisaron la lista, no incluyeron todos lospadecimientos y no tienen la logística ni la infraestructura que se requiere para aplicar el millón y medio de dosis que se aperturaron”, declaró la diputada.

La legisladora mencionó que continuarán con la labor de apoyo a las personas que busquen interponer un amparo para que más menores de edad puedan acceder a la vacuna en Querétaro.

A través de un despacho que la apoya se podrá interponer este recurso legal sin costo para las personas. La intención, expresó, es que los menores de edad puedan ser inmunizados por el regreso a clases de manera presencial y disminuir los casos de menores que pudieran presentar un cuadro grave en caso de contagiarse.

Hizo un llamado a la población para que se acerquen y hagan uso de esta figura jurídica a fin de que los amparos no se interpongan de forma individual, sino colectiva, y facilite el acceso a la vacuna.