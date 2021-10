Carlos Uriegas

Mauricio Kuri fue empresario durante muchos años. Sabe la importancia de generar recursos, crear empleo desde los 13 años, cuando incursionó en el negocio textil de la familia. Luego de trabajar en el restaurante de su padre, ya en Querétaro, abrió El Asturiano, la primera de las tiendas que se convertiría en una cadena. Hoy la “nueva empresa” se llama Querétaro.

La visión lo llevó más allá del negocio para ubicarse en posiciones de liderazgo empresarial. Tomó la presidencia de la Canaco, fue también parte del Consejo Consultivo de la CEA, del IMSS y del Infonavit. Para el 2012 fue elegido como presidente estatal de la Coparmex.

Para el 2015 la política tocó a las puertas de Mauricio Kuri para ser electo Presidente Municipal de Corregidora con más del 50 por ciento de los votos. Tras ser alcalde, contendió por el PAN por el Senado de la República en las elecciones del 2018, en donde llegó a ser el líder de la bancada de Acción Nacional. Desde esa posición pidió licencia para contender por la gubernatura de Querétaro y ser el sexto senador en convertirse en gobernador del estado, como Rafael Camacho Guzmán, Mariano Palacios, Enrique Burgos García, José Calzada y Francisco Domínguez.

SU FORMACIÓN

Mauricio Kuri González es de formación abogado. Egresó de la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro. Es un hombre de familia que anhela vivir en un lugar de paz, que ha generado empresa, desde su perspectiva, “la mejor forma de acabar con la pobreza”.

El 6 de junio pasado ganó con amplio margen la elección. Ya inició su trabajo, realizó sus primeras gestiones en el extranjero, teje alianzas con el gobierno federal y convocó a cinco ex gobernadores del estado.

LOS GRANDES RETOS: SEGURIDAD, EDUCACIÓN, SALUD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

La transición fue tersa y Francisco Domínguez prometió que Kuri será mejor que él, algo que también respalda el gobernador que entrará en funciones este 1 de octubre.

Ganar la gubernatura con 54.25 por ciento de los votos, la ventaja electoral más amplia en el país el pasado 6 de junio y contar con un respaldo casi total en la 60 Legislatura, ya que de los 25 diputados locales 13 son del PAN, más dos de Querétaro Independiente en alianza con Acción Nacional, le da un enorme respaldo a su gobierno. Del tamaño del triunfo electoral y del respaldo legislativo será la exigencia para los próximos seis años.

Este capital político Kuri González ya lo puso a trabajar. Aglutinó a la industria, la empresa y la academia. En septiembre, al tiempo que iba designando a su equipo de trabajo, tras ratificar a Marco del Prete en la SEDESU, emprendió una visita a Estados Unidos para ratificar y buscar nuevas inversiones con el mercado más importante del estado, luego de la exitosa gira, también se ha acercado al gobierno federal para que la llave no se cierre. También ha tendido puentes con las fuerzas de oposición en el estado y a nivel nacional, incluso él mismo ha destacado la buena relación con Ricardo Monreal, su ex compañero en el senado, así como con Marcelo Ebrard y el ex Consejero Jurídico del Ejecutivo, Julio Scherer Ibarra.

LO PORVENIR

Aun cuando Querétaro ha sido punta de lanza a nivel nacional, el gobernador electo reconoce que hay que atender a los contrastes que se tienen en el estado.

“Hay que entender y asumir la realidad. Aunque en Querétaro todos tenemos el mismo cielo, no todos tenemos el mismo horizonte. Tenemos desafíos y retos para el estado, y aunque somos punta de lanza a nivel nacional, hay retos por asumir”.

En la Revista Perfiles Kuri González compartió su interés por ser un gobernador de unidad y mostrar a Querétaro como ejemplo nacional.

“Yo quisiera ser el gobernador de la unidad. En un momento donde el país está muy desunido, lo que necesitamos es unidad. Quiero ser el gobernador del ejemplo nacional, pero no como persona, sino como Estado, donde se hacen las cosas bien, donde la gente trabaja, se pone de acuerdo, donde se quiere el mismo objetivo, donde no hay ‘fifís’ ni ‘chairos’”.

LAS PROMESAS POR CUMPLIR

El futuro gobernador, quien destaca la lealtad, tenacidad y honradez como valores en una persona, tiene varias promesas de campaña por cumplir. Destacan la creación de un fondo económico para los migrantes queretanos. Quitar los macromedidores de agua en los condominios. Propuso la creación de un plan turístico 5.0 para integrar a diversos sectores y fortalecer la industria. “Tenemos cerca de nosotros 40 millones de posibles turistas. Hay que ir por ellos.”

A lo largo de su campaña Kuri González habló de ampliar la frecuencia de rutas en el transporte público. “Que los camiones pasen cada 15 minutos”.

Con el apoyo de los legisladores pretender crear la Ley de Sustentabilidad Metropolitana, “para mejorar y explotar la vocación de cada municipio”.

También ha dicho que se incrementará la vigilancia con la instalación de cámaras para aumentar la seguridad, elevar la preparación y sueldos de los policías.

PIENSA EN EMPRENDEDORES

“Abrir nuevas oportunidades para quienes deciden emprender, garantizar el acceso a los servicios de salud y educación, acabar definitivamente con la pobreza, fomentar la cultura, promover la práctica del deporte y la recreación”, destacó.

En la campaña electoral Mauricio Kuri subrayó que habrá un respeto total a los derechos humanos. Aseguró que se erradicará toda forma de violencia y asumirá decisiones para proteger el medio ambiente, por lo que va a promover que se declare al área de Peña Colorada como Área Natural Protegida y creará la Secretaría del Medioambiente.

En su gobierno se creará el Consejo Estatal del Comercio. El Instituto Estatal para los Pueblos Indígenas. La Agencia Estatal de Energía, así como la creación del Consejo Consultivo para el Desarrollo Urbano y la construcción de una Carretera entre San Juan Del Río y Querétaro.

IMPUESTOS Y MÁS

Quienes den trabajo a personas con discapacidad estarán exentos del Impuesto Sobre Nómina. Prometió un seguro de desempleo, con apoyo de 3 mil 500 pesos mensuales, para quien pierda su trabajo.

Kuri González ayudará, de acuerdo a sus promesas de campaña, a las mujeres a través de la “Tarjeta Contigo” donde se depositarán mil 500 pesos mensuales para completar el gasto familiar.

“Dignidad, honradez y profesionalismo”, presentó como banderas la noche del 6 de junio, cuando bajo la lluvia se proclamó ganador de la gubernatura de Querétaro, cuando dijo también que para el estado “Viene lo mejor”.

“Te apuesto a que lo voy a hacer mejor; para eso me contrataron, para hacerlo mejor que la anterior”, expresó Mauricio Kuri, quien a partir del 1 de octubre tendrá una “nueva empresa” por dirigir.

MT