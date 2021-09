Juan Carlos Machorro

Mariana Jiménez, directora de Alianzas Estratégicas e Innovación de la Red de Bancos de Alimentos de México (BAMX), declaró que el Banco de Alimentos ubicado en Querétaro atiende más de 15 mil 300 personas en 14 municipios que fueron analizadas por diversas organizaciones sociales que atendieron su pobreza alimentaria y acceso a comida.

“Los alimentos perecederos o no perecederos que distribuyen los Bancos de Alimentos son otorgados al público a través de diversas organizaciones como son asilos, hospicios, comedores comunitarios, etcétera”, explicó.

Explicó que la pandemia provocó un aumento de personas en pobreza alimentaria y que solicitó acceso a los apoyos alimentarios de los Bancos de Alimentos en todo el país. En 2019 se tuvo una asistencia a 1.9 millones de personas con donación de 120 mil toneladas de alimentos perecederos y no perecederos; mientras que en 2020 creció hasta 2.1 millones de individuos que requirieron la dotación de 174 mil toneladas de comida.

Esta situación la apreciamos como una realidad por el desempleo y los diversos problemas sociales que provocó la pandemia en todo México, subrayó.

Especificó que en el estado de Querétaro, el Banco de Alimentos local recibió donaciones del público como de empresas por 97 mil kilogramos de comida no perecederos de estantes y se logró dotar a las personas en necesidad alimentaria con dotación de 108 mil kilogramos de alimentos perecederos (frutas y verduras), que se distribuyen en los paquetes para subsanar las necesidades nutricionales de las personas.

En México, las entidades que más población solicita apoyos alimentarios de los BAMX son la Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Nuevo León y Jalisco.

La directiva de los BAMX indicó que México requiere tener una mejor actitud de las personas y empresas para no desperdiciar tantos alimentos que pueden subsanar el hambre de millones de personas. “Es una realidad que en tiempos de pandemia aumentó el desperdicio de alimentos, pues mucha gente realizó compras de pánico y tras apreciar que la cuarentena no fue tan drástica muchos productos no se utilizaron y se desperdiciaron”.

Desperdicio de alimentos

México desperdicia al año un estimado de 23.7 millones de toneladas de alimentos, que equivale a un valor del 2.5% del PIB nacional y en el país sólo se recupera un 1% de dicha cantidad de alimentos, colocando a nuestra nación entre los peores en el continente.

Un sector que mitigó el desperdicio de comida fueron los restaurantes, hoteles, bares, cines, boliches, etcétera, cuyos servicios estarían cerrados se pusieron a donar sus productos.

Cabe mencionar que el desperdicio de alimentos provoca graves afectaciones al medio ambiente y la estabilidad económica y social como la pérdida de 18 billones de metros cúbicos de agua al año, la generación de 193 millones de toneladas de gases de efecto invernadero además de perder energía en la producción de alimentos, suficiente para proveer de electricidad a 274 millones de hogares.

En México se tiene un grave problema de pobreza alimentaria pues de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 18.6 millones de hogares tienen dificultad para satisfacer sus necesidades de alimentos en contraste con un mal manejo del alimento pues según el Banco Mundial, en el país se pierde el 34% de la producción de alimento desde el campo hasta el consumo.

Por esa razón, recordó que BAMX lanzó su programa “Pacto por la comida” que iniciará a partir de octubre en todo el país y así rescatar alimento en toda la cadena de producción y distribución (productores agrícolas, transportación, centros comerciales).

Detalló que en 2020, la red BAMX conformada por 55 bancos de alimentos, hizo posible el rescate de alimentos de restaurantes, hoteles, supermercados, campos, mercados y aduanas, distribuidos en 27 estados del país, recolectaron 174 millones 674 mil 168 kilogramos de alimento, 78% recopilado por los Bancos de la Red y el 22% de alimento canalizado y distribuido desde Oficinas de Servicio Nacional (OSN) y del Centro Nacional de Acopio operado por OSN beneficiando a más de 2 millones de personas de comunidades rurales y urbanas.

En el marco del Día Internacional de la Conciencia de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos que se celebra el 29 de Septiembre, es necesario tomar acciones que garanticen la seguridad alimentaria de la población y reduzcan el desperdicio de alimentos.