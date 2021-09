Carlos Uriegas

La rebeldía económica gestada en la mente de Satoshi Nakamoto ha permeado, primero de manera sigilosa, actualmente con la constancia de la humedad la realidad financiera, un submundo que emerge para mostrarnos, con inteligencia y con crudeza el rumbo que habrá de tomar la economía global.

Ricardo T, comparte el testimonio que lo ha llevado a comprar satoshis, (las fracciones de Bitcoin), parte de sus ahorros. La mira de un hombre que en una década espera contar con la libertad financiera de la mano de la criptomoneda más socorrida en el planeta, “una moneda para valientes”, advierte.

Cuando Ricardo T, quien invierte ante el desolador panorama bancario, cuyos rendimientos no cubren siquiera la inflación real, incluso con pequeñas incursiones en la Bolsa Mexicana de Valores, decidió adentrarse en las criptomonedas cuando Bitcoin se cotizaba en 250 mil pesos. Actualmente ronda los 920 mil pesos (46 mil dólares) y países como El Salvador ya lo consideran una moneda de curso legal.

“El 31 de agosto del 2020 empecé con 800 pesos adquiriendo mis primeros satoshis, cuando los Bitcoin estaban en 250 mil pesos. Los compré en Bitso, que es la “casa de moneda” que mayor fama tiene en Latinoamérica, y donde tienes que conectar una cuenta para hacer las transferencia y poder comprar en pesos”, comparte Ricardo.

Los temores que vive cualquier inversionista están latentes al momento de adquirir Bitcoin u cualquiera de las más de 10 mil “altcoins” (todos los proyectos de tecnología blockchain que no son Bitcoin, que fue el precursor), pero de entrada Ricardo ya tiene “saldo a favor”, tomando en cuenta que él empezó con la criptomoneda cuando se cotizaba en 12 mil 500 dólares y ahora ronda los 50 mil dólares.

“Como todos tuve temores al inicio, ya que una inversión te enfrenta a tus miedos… El miedo a perder todo de un día para otro, por eso hay que ser valientes, informarse bien y aguantar cuando llegan duras correcciones de más del 30 por ciento. Yo tengo el ejemplo de familiares que perdieron, “por pendejos”, durante el crack bursátil de 1987, ya que vendieron cuando estaba en caída ante el temor de quedarse sin nada; si hubieran tenido paciencia, quizá para mediados de los 90 hubieran recuperado su inversión y tenido ganancias”, destaca el hombre de 43 años, quien dice que el valor y la paciencia son clave al momento de ingresar a terrenos pantanosos de inversión en los proyectos de criptomonedas.

Cuando el temor te hace vender todo, llegan otros a pescar. “No perdiste la casa por comprar Bitcoins, perdiste la casa por pendejo”, reitera Ricardo.

La gran mayoría de la gente que compra Bitcoins no tiene idea de lo que hace y eso es lo preocupante. Ricardo se ha empapado a lo largo de un año sobre toda esta esfera de las criptomonedas, en la que confía cada día más al contrastar con la cruda realidad financiera global en la que los gobiernos no se han cansado de imprimir dinero.

“En el lapso del 31 de agosto al 15 de diciembre del 2020 había invertido en Satoshis menos de 60 mil pesos, y en ese lapso llegue a tener 90 mil pesos, una utilidad de 30 mil pesos. Vendí en lo alto, pero al ver que esto seguía creciendo volví a comprar, antes de meterlo al banco donde los intereses son miserables”.

El consejo y objetivo de Ricardo apuntan a largo plazo.

“Hice un plan de invertir de aquí a que cumpla 50 años, porque actualmente cuento con 43, para meter mis ahorros de caja chica. Seguí comprando y llegué a tener buenos rendimientos, que ningún instrumento financiero convencional ofrece, algo que el banco, que se dedica a la usura, nunca te va a dar, pero hay que ser pacientes”, compartió Ricardo.

Hay que saber aguantar los golpes

Antes de adentrarse en la inversión de criptomonedas es importante conocer el producto y proyecto en el que estás invirtiendo.

“Muchos no tienen ni la menor idea de dónde se están metiendo y eso es grave. Me di de alta en Binance, la casa más grande de criptomonedas del mundo; no sólo compre Bitcoins, empecé a conocer proyectos, que es la esencia de Bitcoin, son cadenas de bloques para generar una economía de persona a persona. No necesitas un banco o gobierno que te diga cuánto vale tu dinero”.

El Bitcoin es el oro digital

Bitcoin es un proyecto disruptivo, quizá no es el más rápido y evolucionado, pero sí es el primer proyecto de finanzas descentralizadas de la historia y con reglas establecidas, porque solo se “minarán” 21 millones de Bitcoins, no se harán más y el último se podrá minar hasta el año 2143.

“El plan de Satoshi Nakamoto, un personaje que parece salido de una novela de misterio, con identidad desconocida fue quitarle el poder del dinero a los bancos centrales en 2009, tras la crisis global de 2008 para generar una economía paralela. El primer Bitcoin costó un centavo de dólar y hoy ronda los 50 mil dólares”, explicó el inversionista mexicano, quien ve al Bitcoin como una reserva de valor que ya superó el trillón de dólares en capitalización de mercado.

“Alguien quien compró un Bitcoin en 2017, en menos de 40 mil pesos y lo conservó hoy tendría 800 mil pesos, incluso más. Cuando tenga 50 años, veré qué hago, la proyección en un plazo a 10 años es que el Bitcoin puede costar un millón de dólares”, finalizó Ricardo T.

Expertos comentan que al anunciarse en Europa que no subirán tasas de interés, eso puede subir más el precio de la criptomoneda y para el 23 de septiembre cuando se espera que la Reserva Federal (FED) haga su anuncio de política económica para el resto del año suba más el precio de Bitcoin y las altcoins, pues se prevé que no suban las tasas de interés por la inmensa deuda que han emitido con el pretexto de la pandemia. Ese puede ser el pistoletazo de salida para ver pronto a Bitcoin sobre los 100 mil dólares de precio antes de que termine el año.

“Hay quien dice que la subida será hasta los 150 mil dólares. Ahora resta comprar palomitas para disfrutar de los fuegos artificiales y un periodo alcista de unos seis meses y con un nuevo piso de 60 mil dólares. Quien no compró hace unas semanas cuando el precio cayó hasta los 30 mil dólares, ya no lo hizo nunca.”, dijo el inversionista.