Miguel Flores / Haydé Ruiz

A los ojos de la República de Corea, Querétaro es uno de los estados más privilegiados de México para la inversión y el crecimiento económico.

Incluso, dos compañías coreanas buscarán expandirse para febrero de 2022, así lo anticipó en exclusiva para AM de Querétaro el embajador de Corea del Sur en México, Suh Jeong-in.

Compartió que la relación entre la entidad y Corea es “muy buena y productiva”. Por ello, la gigante de la electrónica Samsung, con 18 años de presencia en el estado, tiene la intención de crecer su línea de producción y ofrecer más empleos directos e indirectos para los queretanos, al igual que WINIA Electronics, y así seguir contribuyendo a la economía estatal.

“Samsung y WINIA tienen importantes inversiones en Querétaro, por lo que escogieron ubicarse en este estado porque se sabe que es un lugar muy pronegocios, tiene una excelente ubicación logística, buenas vías de comunicación, está cerca de la Ciudad de México, tiene excelentes rutas de transporte y algo que quiero hacer énfasis es que, a pesar de que aún no hay un Tratado de Libre Comercio entre Corea y México, esto no ha significado que Querétaro no sea un lugar atractivo para las inversiones y los negocios. Es un gran destino de inversión para las compañías coreanas”, destacó Suh Jeong-in.

A la fecha, entre ambas empresas ofrecen 4 mil empleos directos y alrededor de 40 mil empleos indirectos, cifras que podrían ser mayores el próximo año.

Querétaro, en la mira

La Embajada de Corea del Sur en México está preparando un reporte sobre el ambiente de negocios en los diferentes estados del país, adelantó Suh Jeong-in, y la entidad queretana forma parte fundamental de este informe.

“Cuando finalicemos esa publicación al final del año, la compartiremos con la comunidad de negocios en Seúl, Corea, para motivar a los empresarios a que vengan a invertir tanto en Querétaro como en otros estados de la República. Sé que ya hay presencia de aproximadamente 60 compañías coreanas aquí en Querétaro”, refirió.

Tratado de libre comercio, en puerta

Desde hace al menos 20 años, ambos países han intentado consolidar un tratado de libre comercio (TLC); sin embargo, por situaciones circunstanciales, aún no se ha logrado, lamentó el embajador.

Sostuvo que la prioridad número uno de su periodo es ‘amarrar’ el TLC el próximo año en el marco del aniversario 60 de la relación bilateral México-Corea, pues, para los coreanos, el 60 representa un nuevo ciclo de vida.

Además, dijo, a nivel personal también lo motiva que 2022 será el mismo año que celebre su cumpleaños número 60.

“Es una gran coincidencia. Quiero subrayar lo mucho que estamos trabajando para concretar un acuerdo de libre comercio, porque esto significará que habrá más áreas de operación no solo con Querétaro, sino con México, en temas de salud, tecnologías de la información y en otros temas relacionados con la pos Revolución Industrial”.

A nivel internacional, mencionó, no se sabe mucho de esta relación, aunque es de vital importancia. En caso de consolidar el TLC, buscará que se garantice un balance comercial, pues actualmente el interés es solo de Corea en México, y no viceversa.

Con el TLC, la intención será que la relación sea mutuamente beneficiosa y esté fortalecida más allá de lo económico: también en salud, educación y otras índoles.

“No queremos un acuerdo ‘cualquiera’, sino que sea de alta calidad y de verdad un buen tratado con una buena base que permita a los actores trabajar para profundizar la relación”, indicó.

Resaltó que Corea es el cuarto socio comercial e inversionista de México a pesar de la ausencia de un TLC.

Para afianzar este posible acuerdo, el representante político de Corea en México sostuvo una reunión con el gobernador electo de Querétaro, Mauricio Kuri, a quien le solicitó su apoyo y llamar al sector empresarial del estado a consolidar la relación con la nación surcoreana.

“Con nuestra visita a Querétaro, queremos el apoyo de Querétaro para seguir trabajando hacia este objetivo. Al concluir la reunión con el gobernador Kuri, agradecimos mucho que nos va a apoyar en estos esfuerzos”.

México, el mejor socio

A pregunta expresa, “¿qué viene a su mente cuando piensa en México?”, Suh Jeong-in respondió: “El mejor socio para la diversificación, porque hay un proverbio muy importante que todos conocemos que es ‘no poner todos los huevos en una canasta’”.

“Los drásticos cambios en el ámbito de negocios, como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y la pandemia son una clara indicación y una gran oportunidad para diversificar nuestro comercio y otras áreas de cooperación y vemos a México como un gran destino para la diversificación. Se sabe que Estados Unidos es un gran socio (para México), pero Corea puede ser ‘otra canasta”, puntualizó.

El funcionario destacó la posición estratégica que tiene México en el mundo por la cercanía con dos de los mercados más grandes del mundo: Estados Unidos y Canadá.

Otra de las prioridades para la Embajada de la República de Corea en México será convertirse en miembro asociado de la Alianza del Pacífico y lograr su entrada al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Tipat).

Suh Jeong-in informó que regresará al estado para buscar un encuentro con empresarios y dialogar sobre cómo fortalecer las relaciones de Corea con México y, sobre todo, con Querétaro, además de que asistirá al evento de expansión de Samsung y WINIA.