Liquida Gobierno estatal mil 144 mdp y deja fondo para nueva Administración

El gobernador Francisco Domínguez precisó que no solo se cubrió la deuda de mil 144 mdp, sino que deja una entidad sin observaciones ante la Auditoría Federal y la SFP



Alhelí Lara

La Administración de Francisco Domínguez no solo dejará al gobernador entrante, Mauricio Kuri, finanzas sanas, sino una entidad sin observaciones ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En entrevista exclusiva con AM de Querétaro y ‘La jefa y sus Inquietos’, Pancho Domínguez puntualizó que ayer, a las 10:00 horas, la Secretaría de Finanzas liquidó la deuda heredada por mil 144 millones de pesos, con lo cual Querétaro se convierte en la segunda entidad del país sin adeudos, junto con Tlaxcala, cuya legislación prohíbe adquirirla.

“Cuando entramos hace seis años sabíamos que nos heredaban esta deuda y entramos con un déficit por falta de pago a proveedores de 600 millones de pesos. Lo primero que hicimos fue darnos un apretón al cinturón. Pedí que en el poder Ejecutivo se disminuyera en 10 por ciento la burocracia y los gastos y me senté con el poder Judicial para pedir lo mismo, del 8 por ciento, y el Legislativo del 15 por ciento y lo logramos.

«Afortunadamente al día de hoy (ayer) se da este anuncio. A las 10 la Secretaría de Finanzas hizo el pago al banco de los 128 millones de pesos que quedaban a la deuda”, precisó.

De acuerdo con el Gobernador que, por cierto, fue mencionado por México Elige, como posible político presidenciable, también dejará liquidado un pago por 600 millones de pesos a proveedores y un fondo para cubrir gastos de octubre a diciembre del 2021.

“Un día lo platiqué con el presidente (Andrés Manuel López Obrador) y me dijo ¿lo vas a cumplir? Dije si lo voy a cumplir. Hoy no sólo es cero deuda, también dejé liquidado el pago a proveedores de mi administración, pues de lo contrario, hubiera sido una pequeña trampa. Y también vamos a dejar fondeado a la próxima administración, las quincenas de octubre a diciembre, primas vacacionales y aguinaldos”, subrayó.

En relación a la deuda de los municipios, comentó que existe una alerta de semáforos que aplica a cada demarcación y al momento, ninguna está en color rojo.

“Es controlable, sé por ejemplo, de la deuda de la capital que también están con cero deuda y tienen también finanzas fuertes”, dijo.

Aclaró que el mayor reto fue cumplir con dicho compromiso sin ahorcar programas y acciones sociales, económicos y de infraestructura. Destacó que si bien la pandemia por COVID-19 representó un reto, fue posible enfrentar la problemática y continuar con proyectos insignia.

“Pudimos ordenar todo año con año y sacar todos los compromisos de obras y acciones, además de amortizar la deuda. El año pasado fue complicadísimo porque nadie sabía que venía una pandemia, aunque las finanzas eran fuertes no se sabía que gasto iba a repercutir entre reconversión hospitalaria, la compra de equipos, de pruebas, y lo que tuvimos que sacar cuando estaba muy complicada la situación de programas sociales económicos, de apoyo a los emprendedores, a la micro y gran empresa, créditos y una serie de medidas que sacamos en aquel entonces. No sabía si iba a cumplir con la meta, afortunadamente las finanzas eran sólidas, fuertes y lo logramos sacar”, manifestó.

Al cuestionarlo sobre un consejo para el próximo gobernador y lograr mantener las finanzas sanas para Querétaro, destacó que no solo se trata de adquirir deuda sino evitar observaciones de otros órganos como la ASF y la SFP.

“No hay que satanizar la deuda, no son malas siempre y cuando te encuentres en una situación de emergencia, en una situación de urgencia. Yo pude hacerlo pero no quiero hablar hacia el futuro, no quiero mas que decir que sean igual, que sean finanzas ordenadas, que las fortalezcan, que sean disciplinadas y transparentes porque no solo es pagar la deuda, hay que ver que lo que gastaste no tenga ninguna observación”, dijo.

Sobre su legado, comentó que serán las y los queretanos los que decidan, pues se realizaron varias obras con el nuevo Hospital General y el Estadio Olímpico, además de obras de infraestructura e intervención en más de mil 300 escuelas, así como récord en inversión privada extranjera y acciones en materia de justicia y seguridad.