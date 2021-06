Biden, a reparar relaciones: Alejandro Gutiérrez

La reunión de la OTAN contempla fortalecer las capacidades defensivas de la alianza

Alejandro Gutiérrez

Muchas versiones corrieron de un posible chantaje que el líder ruso Vladimir Putin ejerció sobre el presidente Donald Trump. Lo cierto es que éste se comportó con sus aliados europeos como si el hecho hubiera existido: les aplicó aranceles y se retiró de varios tratados y compromisos con Europa, enfriando los vínculos.

Su sucesor, Joe Biden, ha iniciado un viaje de una semana para reparar los daños, reconstruir las alianzas y catapultar una nueva etapa de asociación con Europa, al tiempo que pretende marcar un alto a las incursiones rusas y a fortalecer una estrategia común frente a China. No será nada sencillo.

La primera reunión, del Grupo de los 7 países más desarrollados del mundo, contempla inversiones en países subdesarrollados, especialmente aquellos a los que ha llegado China con su comercio, sus inversiones y su infraestructura. Pero los chinos llevan décadas haciéndolo y hacerlos de lado no es algo real frente al mucho mayor tiempo de abandono de esos países por los miembros del G7, los EEUU incluidos.

La reunión de la OTAN contempla fortalecer las capacidades defensivas de la alianza, en especial en lo referente a las cibernéticas, pero las vulnerabilidades europeas se manifiestan con la salida de Inglaterra de la Unión Europea y sus consecuencias, así como el gasoducto ruso a Alemania que genera una dependencia energética con los rusos. También la actitud de Turquía que juega a dos bandas con la OTAN, de la que es miembro, y con Rusia, al adquirirle sofisticado armamento y contraviniendo los acuerdos firmados.

En su reunión con Putin, en Génova, estarán sobre la mesa los persistentes ataques con ransomware que salen de Rusia y tienen como objetivo empresas públicas y privadas de Estados Unidos, las agresiones contra Ucrania, el encarcelamiento del líder opositor Alexei Navalny, luego de que los servicios secretos rusos atentaron contra su vida, y la puesta fuera de la ley de los grupos que le apoyan.

No han sido suficientes las sanciones aplicadas para que Putin abandone su política agresiva y Biden no cuenta con el apoyo republicano para ejercer más presión, por lo que no son de esperarse grandes resultados de su primer viaje al extranjero.