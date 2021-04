Empleo, seguridad, desarrollo y prosperidad: ejes del proyecto de Kuri

Raúl Ríos

El candidato a la gubernatura del estado de Querétaro por el Partido Acción Nacional y Querétaro Independiente, Mauricio Kuri González, arrancó formalmente ayer su campaña en la cual expuso los ejes principales de su propuesta: empleo, seguridad, desarrollo y prosperidad.

“Quiero que tu familia tenga más ingresos. Abriendo miles de empresas, para tener trabajo y que ganes más. Quiero que tengas más seguridad. Voy a blindar Querétaro para que los criminales se queden fuera del estado. Quiero que haya más prosperidad para todas y todos. Con educación de excelencia, salud de calidad, cultura y deporte. Quiero que haya un mejor desarrollo en donde todos los municipios estén mejor, que crezcamos parejo”, indicó en Corregidora, donde culminó su primer día de actividades.

Como parte de su proyecto, el candidato propuso un seguro de desempleo que ayude a mitigar el impacto económico que ha traído consigo la emergencia sanitaria.

Adelantó que se contará con un recurso de 3 mil 200 pesos mensuales para todos aquellos que se quedaron sin empleo, así como un apoyo de mil 500 pesos mensuales para las mujeres y madres de familia que se encuentren en una situación sensible, sea de vulnerabilidad o pobreza.

Kuri aseguró que se hará una inversión de cerca de 8 mil millones de pesos para construir una carretera Querétaro-San Juan del Río y darle más conectividad a estos dos municipios.

“La carretera 57 está totalmente rebasada y es una inversión de cerca de 8 mil millones de pesos. San Juan del Río es la entrada a Querétaro y tenemos que darle su importancia.

“Hay que darle ese resurgimiento en la parte industrial, comercial y turística; (San Juan del Río) tiene todo para ser uno de los mejores municipios del país”, aseveró.

En el tema de salud, el aspirante mencionó que se debe vacunar a toda la población.

Sobre el balance de su primer día de campaña, que inició en el Estadio Corregidora, para después dirigirse a San Juan del Río, El Marqués, el mercado de la colonia Presidentes, y por último, la Unidad Deportiva de El Pueblito, en Corregidor, Kuri González mencionó que fue uno de los días más importantes e interesantes de su vida.

“Empiezo una aspiración que nunca me imaginé, que soy gobernador de este precioso estado y me siento muy comprometido, responsable de lo que me está llegando, con todo el cariño que me está dando la gente; espero que todo salga bien para próximos días. Esto se gana día con día y hoy se ganó”

Mauricio Kuri González

Candidato del PAN a la gubernatura del Estado