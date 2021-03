Detectan asintomáticos en mercados y plazas de la capital

Desde el 12 de marzo, con pruebas gratuitas, la administración municipal ha registrado 44 casos positivos, de un total de 585 personas revisadas

Gonzalo Flores

El gobierno municipal capitalino ‘sale a la caza’ de casos asintomáticos de COVID-19 en los mercados y plazas de la ciudad, por medio de pruebas de detección gratuitas para los usuarios de estos espacios, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres Gutiérrez.

Detalló que se trata de pruebas PCR sin costo que se han aplicado desde el 12 de marzo y que hasta el momento se han detectado 44 casos positivos de coronavirus, de un total de 585 personas revisadas. Esto representa el 7.5 por ciento de positividad.

La labor se realiza de jueves a domingo en las plazas comerciales Antea, Paseo Querétaro, Urban Center de Jurica, Urban Center de Juriquilla y La Victoria, en un horario de 11:00 de la mañana a 7:00 de la tarde.

En los mercados La Cruz, El Tepetate y Escobedo, las pruebas se aplican de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, los mismos días.

«Reforzando esas medidas buscamos seguir combatiendo la pandemia implementando una estrategia que nos permite salir a buscar aquellos casos de personas asintomáticas de COVID y poder romper la cadena de contagio», comentó.

Las personas pueden hacerse la prueba con sólo presentar algún documento de identificación, además de que el funcionario dejó claro que no necesariamente se tiene que ser habitante de la capital queretana. Solo se aplican a personas asintomáticas, no con síntomas.

Torres Gutiérrez explicó que una vez que la ciudadanía se realiza esta prueba, el laboratorio estatal es el encargado de procesarla y en caso positivo, se contactará a la persona a través de la línea COVID (4421015205). Se mantiene un seguimiento de 15 días en adelante, conforme la evolución del paciente.

El funcionario municipal exhortó a la ciudadanía a continuar con las medidas de seguridad sanitaria como la sana distancia, lavado constante de manos, uso de cubrebocas, alcohol gel y no salir de casa si no es necesario, colaborando para no dejar que los casos repunten durante Semana Santa y así evitar el cambio del semáforo epidemiológico a escenario C.