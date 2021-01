Autorizan en Querétaro el apoyo electoral vía ‘apps’ para candidatos independientes

Ante la COVID-19, ciudadanos podrán descargar una aplicación y firmar a distancia para respaldar a un candidato independiente

Khalid Osorio

Ante la contingencia sanitaria, los ciudadanos podrán descargar una aplicación del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para emitir a la distancia su apoyo en favor de los candidatos independientes, informó Carlos Alejandro Pérez, secretario ejecutivo de este órgano.

La aplicación fue diseñada por el Instituto Nacional Electoral, la cual puede ser utilizada de manera simultánea por parte del equipo de trabajo y permitirá recabar los registros, el número de firmas dependerá de la demarcación por la cual busquen competir.

“Lo pueden hacer mediante la la aplicación tecnológica que diseñó el Instituto Nacional Electoral, pueden tener auxiliares que estarán buscando ese respaldo con la ciudadanía y una nueva modalidad en el contexto COVID, es que cualquier ciudadano puede descargar la aplicación y puedan desde ahí mandar su respaldo ciudadano”

El periodo de precampañas comienza a partir del 14 de enero y tendrá una duración de 30 días en los que los aspirantes a candidatos independientes deberán reunir las firmas para el registro, el número depende de la posición por la cual desean participar. En este periodo, los aspirantes que participen a través de un partido político, desahogarán el proceso interno para elegir a los candidatos que participarán en los comicios del mes de junio.

Las campañas electorales se deberán realizarse bajo los lineamientos que emitan las autoridades sanitarias, explicó Carlos Pérez. La realización de eventos deberá cumplir con los protocolos de distancia para evitar romper estas reglas, de lo contrario, se puede aplicar el protocolo como si se tratase de cualquier reunión.

“Las reglas que están establecidas para las unidades COVID no distinguen, estarán revisando a todo mundo, de ahí que estaremos recomendando a los partidos y a los candidatos independientes que sigan todas las medidas para no exceder los aforos y que no hagan aglomeración de personas”, dijo el secretario ejecutivo.