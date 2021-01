Analizan incrementar ambulancias y personal

Pretende el CRUM mejorar tiempos de atención y ser más asertivos para determinar los casos de hospitalización; la propuesta se presentó al Comité Técnico de Salud

Carlos Uriegas

Retrasos hasta de cuatro horas para que reciban a los pacientes en los hospitales, reflejan la gravedad y el aumento de contagios por COVID-19 en Querétaro, por lo que se analiza la propuesta de incrementar el número de ambulancias y recursos humanos para ser más asertivos en la atención, reveló Carlos Casillas, Coordinador del Centro Regulador de Urgencias Médicas en la entidad.

“El gobernador nos solicitó una estrategia para incrementar la capacidad de recursos humanos. Se presentó ya la parte del estudio financiero y de recursos humanos, ya que por momentos se tiene la percepción de que no se está atendiendo a la población, cuando sí se están atendiendo los casos. Lo que buscamos es poder reducir los tiempos de primera atención, por lo que aumentaríamos la reconversión de ambulancias y las motocicletas servirían para atender los primeros casos y ya determinar si se requiere una atención mayor o un traslado hospitalario”, explicó Carlos Isidro casillas.

La propuesta presentada al Comité Técnico de Salud es una estrategia temporal de tres meses, ya que el coordinador estatal del CRUM advierte que hay otros eventos que requieren atención, además del COVID, como el ocurrido el fin de semana con la explosión por gas en el fraccionamiento los Encinos, en el municipio de El Marqués.

“Ahora tenemos tres ambulancias COVID, dos en la capital y una en San Juan del Río y la idea es aumentar a cinco. Y las motos ahora se dedicarían a la valoración inicial de pacientes COVID, como una primera respuesta de regulación médica y determinar si requieren hospitalización, es como llevar el Triage a la calle, mejorar en los tiempos de respuesta y ser más asertivos”, detallo Casillas, quien coordina un equipo de 71 personas.

La propuesta mejorará el tiempo de atención, se dirimirá mejor si hay traslados o no, aunque no necesariamente mejorará el tiempo de ingreso hospitalario, ya que al llegar más gente a los hospitales se hace un cuello de botella.

Para esta propuesta la Cruz Roja sumaría dos tripulaciones más para tener cuatro ambulancias anticovid disponibles, comentó Andrés Juárez.

“Esto ayudará a que la gente no esté tan agotada, ya que si se cubren 10 a 12 traslados en 2 unidades en promedio, se podrán repartir mejor los casos entre cuatro unidades. Vemos que los muchachos la media noche ya están muy cansados de que no han parado en todo el día, ayudaría a una mejor distribución del trabajo, sólo espero que ayude a la distribución y que no estemos las ocho ambulancias estacionadas al mismo tiempo en el hospital, como ha ocurrido en la Ciudad de México”, expresó el Coordinador de Socorro de la Cruz Roja en Querétaro.

“Lo veo como un respiro, porque la única forma es que los hospitales no estén llenos y bajen los índices de contagio y para eso se requiere también el apoyo de la sociedad en su conjunto”, finalizó Andrés Juárez.

Ayudará el confinamiento selectivo

La idea de limitar la salida por parte de los jóvenes es positiva para Carlos Casillas, ya que muchos de los jóvenes se han convertido en portadores de coronavirus.

“El confinamiento selectivo sí ayudaría mucho, ya que mucha de la gente joven es portadora del virus, por lo que es positivo que las actividades no esenciales, como una fiesta, sí se limiten”, concluyó Carlos Casillas quien adelantó que vienen tres semanas clave durante la pandemia, por lo que el confinamiento es clave para que también bajen los casos de atención común, como accidentes, al tener a menos personas en las calles.