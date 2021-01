Roberto Cabrera se registra como precandidato a la presidencia municipal de San Juan del Río

El diputado Roberto Cabrera envío un mensaje de optimismo y fortaleza

Redacción

“Sé que son muchos los retos que nos quedan, sé qué hay mucho trabajo hecho y también mucho trabajo por hacer, sé que las demandas de nuestros ciudadanos no pueden esperar, sé que no será fácil, pero se los digo convencido, seguiremos adelante”. Es el llamado que hace Roberto Cabrera Valencia, al momento de presentar su registro como precandidato a presidente municipal de San Juan el Río.

Esta tarde de martes en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, acompañado de Guillermo Vega, Germain Garfias, Marcia Solórzano, el aspirante a la presidencia municipal de San Juan del Río, el diputado Roberto Cabrera envío un mensaje de optimismo y fortaleza, con el que expresó su confianza y determinación para participar de la mano de los ciudadanos.

Con más de 20 años de militancia y con la experiencia de ser un representante popular al servicio de los sanjuanenses, dijo que se presenta con optimismo y humildad para convertirse en el representante del Partido Acción Nacional para seguir trabajando a favor de las familias de San Juan del Río en estos tiempos difíciles y de incertidumbre.

Acompañado de su esposa dijo “Vengo con humildad, pero también con la seguridad de que nuestro querido San Juan no se la puede jugar; vengo con humildad, pero con el optimismo de saber que juntos, de la mano de cada uno de nuestros vecinos, dejaremos atrás las malas noticias y seguiremos hacia adelante construyendo un mejor mañana para todas sus familias, sé que son muchos los retos que nos quedan, sé qué hay mucho trabajo hecho y también mucho trabajo por hacer, sé que las demandas, de nuestros ciudadanos no pueden esperar, sé que no será fácil pero se los digo convencido, ¡seguiremos hacia adelante!”

Cabrera Valencia enfatizó que ante los momentos críticos que el mundo vive, hay muchas personas que la están pasando mal, que la pandemia ha golpeado fuerte a muchas familias. Exhortó para que estos tiempos sean de unidad y solidaridad, al referirse que los retos se deben de afrontar juntos, y resaltó que hoy se valora lo más importante de la vida, que es la familia, el bienestar de los seres queridos, tener seguridad sobre el mañana, conservar los empleos y, sobre todo, el valor de ayudar a vecinos y a quienes están pasando por un mal momento.

Agrego que es un honor presentar su precandidatura para convertirse en el abanderado de Acción Nacional y demostrar que ante las adversidades se pueden construir certezas y forjar un mejor destino para todas y todos los sanjuanenses, dijo estar “en el pan de Querétaro sabemos cuál es el camino, sabemos que, con tenacidad, trabajo, experiencia y de la mano de los ciudadanos, con empatía y determinación seguiremos hacia adelante, en el PAN sabemos cómo hacerlo”