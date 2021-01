Planeación y cuidado de agua piden para un  Querétaro sustentable

Gonzalo Flores

Una correcta planeación en la zona metropolitana y los municipios y aplicar proyectos para cuidar el medio ambiente y gobernanza, son los ingredientes clave para enfrentar el crecimiento poblacional que presenta el estado de Querétaro, al ser el segundo estado del país con mayor crecimiento demográfico anual con 2.6 por ciento, en opinión de especialistas en Urbanismo y Sustentabilidad.

El aumento de más de medio millón de personas en la entidad entre 2010 y 2020 genera retos importantes, tanto para autoridades como para los propios ciudadanos.

Rubros como cuidado del medio ambiente, vivienda, disponibilidad de agua, movilidad, planeación urbana y espacios de esparcimiento requieren actuar antes de que sea tarde.

Francisco López, docente de Universidad Anáhuac y con especialidad en Sustentabilidad, instalaciones y domótica, resaltó que uno de los principales problemas que se enfrentarán es la falta de agua.

Para ello, dijo, es necesario implementar sistemas de captación de agua pluvial para aprovechamiento de ese recurso, además de que considera necesario endurecer las sanciones para quienes desperdicien agua.

“El problema no es solamente de gobierno sino también de nosotros pues no hay una regulación estricta del uso del agua, la Comisión Estatal de Agua es un elemento administrador del recurso pero no es una entidad que pueda ejercer sanciones por el uso indiscriminado del agua, aunado a un deficiente sistema de distribución de agua, además de que nos hace falta conciencia como ciudadanos”, indicó.