Pide Gobierno de Querétaro hablar con adolescentes sobre salidas durante la pandemia

El Gobierno de Querétaro detalló que este mes fallecieron un joven de 15 años de edad y otro de 18 años de edad por el COVID-19

Redacción

El Gobierno de Querétaro envió un mensaje a los padres de familia y adolescentes debido a la situación sanitaria.

“Habla con tus hijos adolescentes y restablece con firmeza las medidas de no interacción. Hoy dedicamos este mensaje a los jóvenes y a los papás de los adolescentes que en su fatiga, terminan por dar permiso a sus hijos para restablecer sus rutinas de convivencia social”, indicaron las autoridades.

La Administración señaló que este mes fallecieron un joven de 15 años de edad y otro de 18 años de edad por el COVID-19.

“Lo peor es que al estar los asintomáticos dentro del grupo de los 01 – 29, se convierten en los principales transmisores involuntarios del virus, afectando a sus papás y a sus abuelos, que, de morir, generan una carga psicológica cuyos efectos permanecerán mucho tiempo después de que COVID-19 haya pasado”, detalló.

Sobre la situación sanitaria, las autoridades compartieron la siguiente información:

EN RESUMEN: Sin mejora la lectura de los últimos cuatro días.

HOSPITALIZACIÓN: En contraste con el -1.5% que bajó entre viernes y sábado, hoy sube 5.3 con relación a ayer para posicionarse en 67.6% y esto arrastra el promedio semanal un punto porcentual. De esta manera el desplazamiento del promedio en la ocupación hospitalaria tiene un crecimiento de 1 punto porcentual completo cada 24 horas.

DEFUNCIONES: Hoy volvemos a registrar 40 defunciones de personas que justamente hace un mes se encontraban sentadas a la mesa, celebrando la cena de Nochebuena, sin haber tomado las precauciones suficientes para no contagiarse. Muchos de ellos quizá no se contagiaron el 24 de diciembre pero bajaron la guardia, y el tiempo que les tomó romper la inercia no fue suficientemente rápido para evitar el contagio. Hoy, simplemente ya no están con nosotros.