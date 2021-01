En tianguis de El Marqués no cumplen medidas

Comerciantes y clientes hacen caso omiso de las recomendaciones sanitarias que las autoridades han pedido para el escenario C

Yarhim Jiménez

Semáforo rojo, escenario C, aumento de casos positivos por COVID, y en colonias populares de El Marqués, Querétaro, siguen sin acatar las medidas sanitarias.

Durante un breve recorrido realizado por esta demarcación, observamos que hay una alta cantidad de personas que no acatan las medidas preventivas para evitar el contagio y propagación de la COVID-19.

En la colonia Jesús María, en El Marqués, todos los domingos se coloca un pequeño tianguis de aproximadamente de 25 puestos, en los cuales se puede encontrar comida preparada, frutas y verduras, accesorios de belleza, ropa y otros artículos. Hay muchos habitantes y comerciantes que no respetan las medidas de sanidad impuestas por los diferentes niveles de Gobierno, lo cual hace que a diario se incrementen los casos positivos de la COVID-19.

En otra colonia de ese municipio, Paseos del Marqués, existe la misma situación, otro pequeño tianguis con número similar de puestos se mantiene sin acatar las medidas sanitarias. Habitantes de la colonia realizan sus compras y consumen alimentos en los comercios sin tomar una mínima medida higiénica o sanitaria.

No es el mismo caso para todos los usuarios y comerciantes, pero sí es un porcentaje alto el de las personas que no respetan la distancia mínina y los que no utilizan adecuadamente el cubreboca, o en el peor caso, ni siquiera lo utilizan.

Es imposible para las autoridades generar presencia en todas las calles de los municipios, por lo que la responsabilidad debe caer en los ciudadanos, ya que Querétaro supera los 37 mil casos positivos por coronavirus.