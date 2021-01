El turismo de negocios da ‘señales de vida’

Han comenzado a sonar los teléfonos para realizar reservaciones en los hoteles de Querétaro, aseguró el presidente de la Asociación de este sector Ignacio Jaimes

Carlos Uriegas

Los hoteles de Querétaro le apuestan al turismo de negocios, el cual empieza a dar señales de vida.

El presidente de la Asociación Queretana de Hoteleros, Ignacio Jaimes aseguró que en los últimos días han recibido llamadas para solicitar reservas y cotizar las tarifas .

“Las dos primeras semanas del año siempre arrancan un poco lentas, y más con la pandemia, pero a partir del 11 de enero se incrementaron las llamadas para reservaciones en varios hoteles, lo que significa que las empresas ya se reincorporaron a sus actividades normales y han comenzado a pedir precios y cotizaciones, lo cual es una buena noticia para empezar a mover el turismo de negocios, que es lo que nos ha salvado a los hoteles”, explicó el representante de los hoteleros.

En septiembre octubre llegaron algunos turistas, pero ante la pandemia es el turismo de negocios o empresarial el que mantiene con esperanzas al sector hotelero en Querétaro que sigue inmerso en el escenario C, que ha perjudicado, pero que entienden los hoteleros.

“El Escenario C sí nos ha perjudicado, pero entendemos la postura del gobierno estatal, ya que no hay otra forma de frenar los contagios por lo que lo entendemos, por lo que debemos acatar las disposiciones para no incrementar los contagios”, reflexionó Ignacio Jaimes.

Sobre la saturación de hospitales el presidente de la Asociación Queretana de Hoteleros negó que las autoridades gubernamentales les hayan solicitado la posible conversión de algunos hoteles para atención hospitalaria.