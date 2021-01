Militantes de Morena piden negar candidatura a Arturo Maximiliano

El experto en finanzas aseguró que esperará un pronunciamiento oficial por parte de este partido político

Khalid Osorio

Militantes de Morena se pronunciaron en contra de la posible designación de Arturo Maximiliano García Pérez como candidato para contender por la capital del estado de Querétaro.

El argumento de los militantes fue que Arturo Maximiliano se anticipó a los tiempos internos del partido, sacando ventaja a otros aspirantes interesados en la candidatura.

Respecto a este pronunciamiento, Maximiliano dijo no tener una notificación oficial por parte de la dirigencia del partido respecto a este pronunciamiento, “voy a estar al tanto de que en su momento, las instancias oficiales fijen las reglas para participar y definir si incursiono o no”, expresó.

“Entiendo su posición, creo que hay algunos hechos tergiversados que ellos deberán ir solucionando, no me corresponde a mí (….) yo no he valorado si el 2021 es el momento para reincorporarme a la vida política”, dijo Arturo.

Indicó tener invitaciones de manera informal por parte de algunos dirigentes de partidos, pero no se ha concretado algo formal con ninguna fuerza política.