Casos de COVID-19 aumentarán debido a reuniones de fin de año

Las fiestas de fin de año, así como la reapertura parcial de actividades económicas, reflejarán la saturación en hospitales públicos y privados de Querétaro, asegura epidemiólogo

Khalid Osorio

La determinación de mantener semáforo naranja y sus actividades económicas propias, así como la realización de reuniones, influyen para que los hospitales que atienden COVID-19 en Querétaro se acerquen a la saturación, confirmó el epidemiólogo local, Miguel Hernández.

El incremento de casos que se presentaron esta semana fue debido a las reuniones que se dieron por motivo de navidad; la próxima semana, los médicos tendrán que lidiar con los contagios por reuniones de año nuevo y la semana posterior, por aquellos que se expusieron para buscar regalos del 6 de enero.

“Tenemos un semáforo naranja donde no se ha restringido la movilidad. Hubo reuniones y hay muchos contagios, los contagios que estamos viendo son los de navidad, en unos días más vamos a ver los de año nuevo y al final de la próxima semana vamos a ver los del 6 de enero”, dijo.

La capacidad hospitalaria de Querétaro no se ha visto rebasada, aclaró. Sin embargo, dijo que el 50 por ciento de las camas que se tienen en la entidad no cuentan con ventiladores para dar oxígeno y que no existe personal suficiente para atender a tal número de camas, a pesar de que se les adapte un tanque de oxígeno, en caso de requerirlo.

“Podemos tener un hospital con 400 camas, con ventiladores y todo lo necesario, pero si no hay personal, ¿Quién atiende? Eso es lo que estamos viviendo. Un ejemplo fue la Operación Chapultepec que se dio hace unas semanas, donde se requirió personal para apoyar a la Ciudad de México, así implementaron todas las camas”, explicó Hernández.

Más vacunas podría acortar el periodo de vacunación

La aprobación de la Cofepris a otras vacunas que no requieren ultracongelación –como la de la empresa Pfizer– pueden contribuir a acortar el tiempo en el que la población pueda ser vacunada, reveló.

Asimismo, la vacuna de la empresa CanSino Biologics, requiere únicamente una dosis, a diferencia de las otras aprobadas. Condición que favorecerá la rápida vacunación del personal médico que atiende directamente a los pacientes contagiados con COVID-19 de manera directa.

No obstante, indicó que debe existir un riguroso cuidado para que, aquellas personas que se aplicaron la primera dosis de la vacuna de Pfizer no intercambien la segunda aplicación con otra vacuna.