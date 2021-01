Se dispersaron más de 200 eventos en los últimos días de diciembre

Las dispersiones más comunes han sido en bodas, fiestas de XV años, peleas de gallos y festividades religiosas

Redacción

Durante el mes de diciembre, la Unidad Especial Anti–COVID-19 realizó 143 suspensiones de establecimientos que no cumplieron con los Acuerdos Sanitarios establecidos en los Escenarios B y C durante sus respectivas vigencias, y llevó a cabo 228 dispersiones de personas en reuniones particulares en espacios privados en los que no se respetaron las medidas sanitarias.

La Unidad Especial Anti–COVID-19 cuenta con siete células que cubren la totalidad del territorio del estado en los 18 municipios y está formada por personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, de Protección Civil y de corporaciones policiacas, tanto municipales como estatal.

Entre los establecimientos suspendidos, los más comunes han sido bares, expendios de alimentos, tiendas de autoservicio y departamentales. En promedio, los establecimientos han tenido periodos de suspensión de siete días.

Con relación a las dispersiones, las más comunes han sido en bodas, fiestas de XV años, peleas de gallos y festividades religiosas.

La Unidad Especial Anti–COVID-19 realiza recorridos de supervisión, atiende reportes a la línea de emergencias 9-1-1, y brinda atención a hechos en flagrancia.