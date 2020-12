Primer enfermera vacunada en Querétaro pidió no bajar la guardia

La llegada de la vacuna puede tener una interpretación errónea y hacer que incrementen los contagios, advirtió María del Rosario

María del Rosario Lora López, subjefa de enfermeras del Hospital General Regional del El Marqués, quien se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna contra el COVID-19 en el estado de Querétaro, y la segunda a nivel nacional, llamó a no bajar la guardia, dijo que la llegada de la vacuna a México no representa el fin de la pandemia.

Dijo que se vislumbra un panorama no muy alentador, pues la llegada de las vacunas puede tener una interpretación errónea por un sector de la población. Se corre el riesgo de relajar las medidas sanitarias, haciendo latente un incremente el número de contagios.

“Vislumbrar el panorama que viene sí da miedo, porque en 10 meses la gente se ha contagiado y ha bajado la guardia, desafortunadamente. Con esto tal vez van a decir: ‘es como el permiso de salir de la casa e ir con amigos’, eso sí da miedo, que en lugar de qué el número de contagios bajen, estos se incrementen”, reveló María del Rosario.

Reveló que, el hecho de recibir la vacuna, no hará que se modifique la rutina que sigue al momento de realizar su trabajo, seguirá utilizando el mismo equipo de protección personal para atender a los pacientes.

El protocolo de colocación del equipo que ha seguido durante los últimos nueve meses seguirá siendo el mismo. El cubrebocas N95, el gorro, los goggles, la careta y los dobles guantes, seguirán siendo recurrentes.

“Tenemos esa esperanza, de que ya no nos vamos a contagiar, no podemos entrar libremente en el hospital y decir que podemos atenderlos como antes, o como cualquier otra enfermedad. Pero me siento ya más tranquila y emocionada porque toda la población tengamos esta esperanza de tener una vacuna”, dijo María del Rosario.