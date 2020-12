Personal de salud de Querétaro advierte, ‘viene lo más duro por la Navidad’

Personal del sector salud de Querétaro le exigió a la población a quedarse casa. Lamentaron las largas filas de compras navideñas en las plazas de la ciudad

Carlos Uriegas

El personal de salud de Querétaro está agotado, advirtieron trabajadoras de este sector, pues, coincidieron, la carga de trabajo está ‘a tope’ por los casos de coronavirus. Por ello, instaron a la población a quedarse en sus hogares durante los festejos decembrinos en lugar de hacer filas para compras navideñas, como lo constató AM de Querétaro en su edición del pasado 22 de diciembre.

“Quédense en casa. No salgan, se me corta el habla porque no saben qué es estar adentro. Es lo peor que me ha pasado en mi carrera y no va a terminar, continua y no sabemos hasta cuando. Si no se contienen, no sé que vamos hacer, los hospitales se están llenando, se están acabando los recursos. La noche del domingo pasado, en pocas horas, murieron seis pacientes e ingresaron siete más”, declaró Iliana García, doctora en el Triage Respiratorio del Hospital Regional 1 del IMSS, quien desde marzo pasado no puede ver a sus padres para evitar riesgos.

De acuerdo con datos del Gobierno estatal, durante los 14 días posteriores al Día de la Independencia– del 17 a 30-, se registraron 608 nuevos pacientes con la COVID-19.

En este período de análisis, el mayor pico de casos fue de 185 personas, el cual se reportó el pasado 25 de septiembre. Por otra parte, durante los 14 días posteriores al Día de Muertos–del 2 a 15-, se reportaron 3 mil 130 nuevos enfermos, detalló la información, la cual indicó que el mayor pico de casos en esas fechas fue de 333 personas, el cual se registró el pasado 10 de noviembre.

UNA AMARGA NAVIDAD

Normalmente, los hospitales solían estar con menos gente los días 24 y 25 de diciembre. A nadie le gustaba pasar estas fechas internado, pero este año será algo muy distinto, explicó una de las enfermeras que lucha contra la COVID-19 en el Hospital General de Querétaro.

“Cuando empezó el problema en marzo no me imaginé que esto duraría tanto, y que vería enfermar y morir a tanta gente. Otros años las personas no venían tanto en estas fechas, por temor a quedar internados, salvo que fueran urgencias; bajaban mucho el número de pacientes. Este año creo que estaremos a tope ya que siguen aumentando los contagios”, comentó Laura ‘N’.

Mañana inicia el operativo de aplicación al personal de salud en sedes de la Ciudad de México, Querétaro y Estado de México, seleccionadas por su realidad epidemiológica, tendencia de la ocurrencia y la proximidad y densidad de las unidades COVID. 2/2 pic.twitter.com/PLjT6X8zeR — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) December 24, 2020

Hasta el cierre de esta edición, la última actualización de datos del Gobierno estatal mostraba que el pasado 22 de diciembre se habían sumado 174 nuevos pacientes, con lo que la entidad acumulaba 29 mil 198 casos de coronavirus y reportaba un total de mil 962 muertes por esta enfermedad.

“Hemos visto morir a familias, parejas, padres e hijos; personas que ante la pandemia no supieron o quisieron cuidarse. Es muy triste y muy cansado; habemos muchos que ya estamos agotados, no le vemos el fin y creo que aún viene lo más duro por las posadas y la Navidad”, agregó Laura quien pidió no revelar su apellido.

‘ESTÁN CAYENDO LOS ÁNGELES’

Ver cómo se destruyen familias ante la negligencia y necedad de la gente mueven los sentimientos de coraje, tristeza e impotencia de la doctora Iliana García, quien desde el Triage Respiratorio del Hospital Regional 1 del IMSS lamenta las largas fi – las de personas que buscan ingresar a las plazas comerciales de Querétaro.

“Es muy triste ver cómo se destruyen las familias, la gente no entiende y da coraje verlos en las plazas comerciales comprando y haciendo filas. Es una aglomeración impresionante de gente que pacientemente espera horas para comprar un regalo, pero que pierden la paciencia cuando llegan con urgencia para que atendamos a sus enfermos con poca capacidad respiratoria. Llegan con 50, 40 o 30 de saturación y en ese momento reclaman ser atendidos al instante, te quieren golpear”, compartió la doctora Iliana García.

El pasado 21 de diciembre, AM de Querétaro realizó un recorrido por los centros comerciales de Antea, Uptown Juriquilla y Paseo Querétaro, este medio se percató que había filas de hasta 30 minutos de espera. En Antea se dejaba pasar de 20 en 20 a las personas y de 10 en 10 en vehículos.